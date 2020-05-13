RTÜK'ün Halk TV'ye baskısı sürüyor: İtiraz için süre tanınmadı!

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:09

Halk TV'de Şirin Payzın sunduğu "Sözüm Var" programına, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri gerekçe gösterilerek en üst sınırdan program durdurma ve idari para cezası kesildi.

Karar bugün saat 11.30 sularında Halk TV'ye tebliğ edildi ve tebligatta cezanın bugünden itibaren uygulanacağı ifade edildi. Bu akşam yayınlanacak Sözüm Var programı için kesilen ceza; yargısal başvuru süreci zaman açısından daraltan bir saatte ve günde tebliğ edildi.

Halk TV'nin avukatları karar tebliğ edildikten sonra yürütmeyi durdurma kararı için harekete geçerken, Şirin Payzın Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sözüm Var” a verilen 5 yayın cezası ile ilgili tebligat biraz önce elimize ulaştı ve bu akşam uygulamamız isteniyor. İtiraz hakkımız elimizden alındı. Anlaşılan hertürlü programı ve muhalefeti susturmak için hukuk filan tanımadan yürüyorlar"

NE OLMUŞTU?

RTÜK, Halk TV’ye konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun konuştuğu programı ele almıştı.

Üst Kurul, raporda yer alan Şirin Payzın’ın sunduğu “Sözüm Var” programına konuk olan Kaftancıoğlu’nun kullandığı “Şöyle bir gerçeklik var ki…. önümüzdeki seçimde bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin, gerçekten halkın artık gözü açıldı….. Şöyle söyleyeyim bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim iktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum ve böyle olacağını da düşünüyorum. İşimiz kolay değil ama ancak böylesi bir yönetim anlayışı, iktidar değişimi ve yeniden bir sistem değişikliği ile bu yaralarımızı, bu hasarlarımızı tedavi edebileceğimizi görüyorum” cümlelerini incelemişti.

RTÜK sözleri, "milli iradeyi yok sayarak demokrasi dışı yöntemlerle halkın seçmiş olduğu hükümeti ve yine halkın oylarıyla hayata geçirilen yeni yönetim sistemini hedef alan ifadeler" olarak yorumlamıştı.

Üst Kurul, sözlere karşı program moderatörünün herhangi bir müdahalede bulunmamasını da ceza gerekçesi yapmıştı.

RTÜK, 6112 sayılı Yasanın ihlal edildiğini ileri sürerek kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ifade edilen "Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünün ihlal edildiğine kanaat getirerek Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezasına karar verilmişti.