Rus doktor Covid-19 ile ilgili yaşananları anlatıp camdan atladı

05 Mayıs 2020 Salı, 09:53

Rusya’da Koronavirüs vaka sayıları günlük 10 bin seviyelerini gördü. Bir doktorun meslektaşıyla birlikte paylaştığı video ülkenin gündemine oturdu.

Voronej şehrinde bir hastanede görev yapan Dr. Alexander Shulepov ve Alexander Kosyakin kamera karşısına geçerek yaşadıkları süreci anlattı.

Videoda ikilinin, “Yanımda oturan ambulans doktoru Alexander Shulepov’a Covid-19 teşhisi kondu. Başhekim bizi çalışmaya zorluyor. Ne yapacağız? Mesaiyi bırakamıyoruz. 1 aydır aralıksız çalışıyoruz. İşte size gerçekler” ifadeleri dikkat çekiyor.

New York Post’un haberine göre Shulepov, söz konusu videodan kısa süre sonra hastanenin ikinci katındaki camdan aşağıya atladı. Hafif yaralanan Shulepov, tedavisinin ardından ikinci bir video paylaştı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Shulepov, ilk videoyu duygusal oldukları bir anda çektiklerini belirtti.

Hastanenin başhekimi Igor Potanin, iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Shulepov’la birlikte Rusya’da corona süreci başladığından beri camdan atlayan doktor sayısı üçe çıktı.