Rus savaş gemisi Saratov İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı Saratov isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişine Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Rusya donanmasına ait 150 borda numaralı 'Saratov' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Saat 07.30
sıralarında Marmara Denizi'nden giriş yapan gemi, saat 09.00 sıralarında
boğazdan geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı. Savaş gemisinin geçişine
Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.
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