Rus uzmandan uyarı! 'En önemli belirti yüksek ateş veya öksürük değil'
Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanı Avdeyev, koronavirüsün en önemli belirtisinin nefes darlığı olduğunu belirtti.
Rusya Sağlık Bakanlığı uzmanı Avdeyev, nefes darlığının, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ağır seyredeceğinin belirtisi olabileceğini belirtti.
Sputnik'in haberine göre; Rossiya 1 televizyonunda ’60 Minut’ programına konuk olan göğüs hastalıkları uzmanı Sergey Avdeyev, “Hislerinizi gözlemlemeniz gerekiyor. En önemli belirti yüksek ateş veya öksürük değil, nefes darlığı” dedi.
Avdeyev, nefes sıkıntısı başlayınca derhal doktorlara başvurulması gerektiğini vurguladı.
Rusya’da son verilere göre koronavirüs vaka sayısı 93 bini geçerken 867 hasta öldü, yaklaşık 8 bin 500 hasta da iyileşti.
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