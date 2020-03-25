Rusya'da 22 Nisan'daki anayasa referandumu ertelendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, gelecek hafta vatandaşların idari izinli sayılacağını duyurdu.
Video Haberler
- Baş: Emekçiler mecburen işe giderken Meclis tatil edildi
- Milyonlarca insana örnek olacak görüntüler
- Skandal havuz görüntüleri ülke gündemine oturdu!
- İstanbul'da minibüsle yolculukta skandal görüntüler
- Hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe saydı
- Maaşlarını evlerinden aldılar
- “Uyuşturucu ve cinsel istismar suçları hassasiyetimiz
- 'Hükümet korona fırsatçılığının peşine düştü'
- Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku!
- Koronavirüs için test sırasında kurala uymadılar!