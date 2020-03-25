Rusya'da 22 Nisan'daki anayasa referandumu ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19 salgını nedeniyle, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini, gelecek hafta vatandaşların idari izinli sayılacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2020 Çarşamba, 16:44



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