Rusya'da bu güne kadarki en yüksek vaka artışı tespit edildi
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 856 bini, iyileşen kişi sayısı 428 bini ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100'ü aştı. Rusya bu zaman kadarki en yüksek vaka artışını bildirdi.
Rusya'da son 24 saatte Kovid-19 bağlantılı 2 bin 558 vaka tespit edildi.
Bu artışla Rusya vaka sayısındaki en yüksek rakamı duyurmuş oldu.
Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 18 bin 328'e yükseldi.
Rusya'da bu zaman kadar koronavirüs kaynaklı can kaybı ise 148 olarak bildiriliyor.
Video Haberler
- Çatıda oturan gençlere drone ile polis baskını
- Mutlu Kaya isyan etti: Kendimi Meclis'in önünde yakarım
- İngiltere’de kalan Türkler videoyla yardım istedi
- Sokağı çıkma yasağı öncesi meydan dayağı!
- Tutuklu gazetecilerin yakınları konuştu!
- Şaşkına çeviren görüntüler! Amatör kamerayla kaydedildi
- Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) sa
- Sokağa çıkma yasağı sonrası alınan tedbirleri sıraladı
- Belediye başkanını sinirlendiren görüntü!
- Maske takmamak için böyle direndi!