Rusya'da bu güne kadarki en yüksek vaka artışı tespit edildi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyon 856 bini, iyileşen kişi sayısı 428 bini ve hayatını kaybedenlerin sayısı ise 100'ü aştı. Rusya bu zaman kadarki en yüksek vaka artışını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2020 Pazartesi, 11:46

Rusya'da son 24 saatte Kovid-19 bağlantılı 2 bin 558 vaka tespit edildi. 

Bu artışla Rusya vaka sayısındaki en yüksek rakamı duyurmuş oldu. 

Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 18 bin 328'e yükseldi. 

Rusya'da bu zaman kadar koronavirüs kaynaklı can kaybı ise 148 olarak bildiriliyor.  


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