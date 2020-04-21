Rusya’da vaka sayısı 50 bini aştı
Koronavirüs salgınının hız kazandığı Rusya'da vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 642 arttı.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, başta Avrupa ve ABD’de olmak üzere etkisini giderek artırıyor. Rusya’da salgınla ilgili son durum kamuoyuyla paylaşıldı.
Günlük yeni vaka sayısı düne göre artış gösterdi. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 5 bin 642 yeni tanı konulduğunu belirtirken, dün bu rakam 4 bin 268 olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle yeni vakalarla birlikte toplam sayı 52 bin 763’e yükseldi.
Öte yandan bir günde 51 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, toplam can kaybının da 456’ya ulaştığını duyurdu.
Rusya lideri Putin, ülkesinde resmi rakamlara göre bu ay başından itibaren hız kazanan koronavirüsü kontrol altında tutmayı başardıklarını söylese de, “Fakat salgının tavanı önümüzde duruyor” ifadesini kullanmıştı.
Video Haberler
- Ozan Güven o tartışmaya ilişkin ilk kez konuştu!
- Engin Altay'dan Erdoğan'a çok sert sözler!
- Söz verdi: 23 Nisan bayramımızı mutlaka kutlayacağız
- Sosyal mesafede gelinen nokta! Adaya kaçıp yardım istedi
- Trump'tan gazeteciye koronavirüs çıkışı: Sesini alçalt!
- Otomobilin içinde kadına şiddet kamerada
- Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti
- Koronavirüsten sonra 'mor ekmek' satışları arttı
- Yasak tanımadılar! Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi
- Bebek Sahili'nde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar