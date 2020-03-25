Rusya’nın Kuril bölgesinde 7,5 büyüklüğünde deprem

Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları’nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Severo, Sahalin ve Hawaii bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı

AA
25 Mart 2020 Çarşamba, 07:51

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kuril Adaları’na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.


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