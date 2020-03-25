Rusya’nın Kuril bölgesinde 7,5 büyüklüğünde deprem
Rusya’nın Uzak Doğu Federal Bölgesi'nde yer alan Kuril Adaları’nda 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Severo, Sahalin ve Hawaii bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Kuril Adaları’na bağlı Severo bölgesinin 213 kilometre güneydoğu açıklarında meydana gelen depremin, yerin 56,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Pasifik Tsunami Merkezi, Severo, Sahalin ve ABD’nin Hawaii Adası için tsunami uyarısı yaptı.
Video Haberler
- “Uyuşturucu ve cinsel istismar suçları hassasiyetimiz
- 'Hükümet korona fırsatçılığının peşine düştü'
- Survivor yarışmacılarına koronavirüs şoku!
- Koronavirüs için test sırasında kurala uymadılar!
- Zorla maske takıp başından kolonya döktü!
- Tuttuğu kiralık katille eski eşini öldürmüş
- Canlı yayında beden eğitimi dersi veren hoca gündem oldu
- Avcılar'da bu sabah! Eczacı kalfası büyük korku yaşadı
- Arnavutköy'de görüntülendi: Özellikle gece geliyorlar
- Fatih Terim'in sağlık durumuna ilişkin kızından açıklama