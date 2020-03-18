Rüzgar türbinlerinde üretim durdu

18 Mart 2020 Çarşamba, 15:00

Rüzgar enerjisi üreticileri, koronavirüs salgını sonucu Avrupa ve Çin'den rüzgar türbini ekipmanlarının tedariğinde sorunlar olduğunu, bu nedenle inşaatı devam eden projelerin finansman yapılarının bozulacağına dikkat çekerek kamunun adım atmasını istedi.

Türkiye'de rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji santrallerine mali destek veren, yeni santral projelerine kredi bulunmasını kolaylaştıran YEKDEM sistemi yıl sonunda yeni başvurulara kapanacak. Yıl sonundan önce YEKDEM'in üretilen elektriği dolarla alma garantisinden faydalanmak isteyen santral işletmecileri şu anda inşaatı süren 1,500 MW'a yakın santrali yıl sonuna kadar devreye almayı hedefliyor.

Santraller devreye alınabilirse yenilebilir kaynaktan enerji üretimini artırmayı stratejik hedef olarak belirlemiş olan Türkiye'nin rüzgardan enerji üretme kapasitesi büyük ihtimalle şu ana kadarki en büyük yıllık artışı kaydedecek. Rüzgar santralleri tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 7'sini üreterek enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor.

YEKDEM BAŞVURU TARİHİ ÖTELENSİN

Ancak santral işletmecilerini temsil eden Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) inşa halindeki santrallere türbin temininde sorunlar olduğuna dikkat çekerek, bu durumun mücbir sebep olarak kabul edilmesini ve YEKDEM'in son başvuru tarihinin ötelenmesini istedi.

TÜREB Başkanı Hakan Yıldırım yayımlanan bültende, "Avrupalı türbin sağlayıcılar Avrupa ve Çin'de yer alan imalatçılara aksam imal ettirmekteler... salgın sebebi ile ciddi gecikmeler yaşanmakta... Yaşanan duraklamanın projelerin bitimini sekteye uğratma ihtimalini görüyoruz. Finansmanı YEKDEM'e girecek şekilde tamamlanmış santrallerin koronovirüsten kaynaklanan gecikmelerden dolayı YEKDEM mekanizmasına girememe durumunda projelerin finansal yapıları altüst olacaktır" dedi.

Yıldırım rüzgar yatırımlarının finansman yapısının olumsuz etkilenmemesi için yetkili kurumların rüzgar sektörü adına "mücbir sebep" kararı almasını isteyerek, "(Kararın) Yatırımcıların, finans sağlayıcıların ve imalatçıların ciddi boyutta artan 'YEKDEM'e girememe' risklerini azaltacağına ve dolayısı ile ülkemizin yenilenebilir enerji hedeflerinin tutturulmasına gereken olumlu etkiyi yapacağına inanıyorum" dedi.