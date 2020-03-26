Ryan Babel’den Abdurrahim Albayrak paylaşımı
Hollandalı yıldızdan geçmiş olsun mesajı.
Devre arası transfer döneminde Galatasaray’dan kiralık olarak Hollanda ekiplerinden Ajax’a transfer olan Ryan Babel, İstanbul’da bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray 2’nci Başkanı Abdurrahim Albayrak’a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla geçmiş olsun mesajını iletti.
Albayrak ile çekildiği bir fotoğrafı, sosyal medya hesabında paylaşan Ryan Babel, altına, “Geçmiş olsun Abdurrahim amca” notunu düştü. Hollandalı yıldızın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.
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