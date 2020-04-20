S-400'lerin kurulumu için açıklanan süre ertelendi

20 Nisan 2020 Pazartesi, 23:36

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan S-400’lerin kurulumunun koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği iddia edildi.

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Nisan ayı içinde kurulması bekleniyordu. Ancak söz konusu kurulum salgın nedeniyle ertelendi.

Bir Türkiyeli yetkilinin Reuters’a verdiği bilgilere göre, Türkiye ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle S-400’leri aktif hale getirmeyi erteledi.

Yetkilinin, “S-400’leri etkinleştirilmemesi gibi bir durum yok. Ancak Covid-19 nedeniyle Nisan için yapılan planlar ertelendi” dediği iddia edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yorum yapmadığı söylenen haberde, S-400’lerin kurulumunun birkaç ay alabileceği belirtildi.