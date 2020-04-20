S-400'lerin kurulumu için açıklanan süre ertelendi
Reuters haber ajansı, S-400'lerin kurulumu için açıklanan sürenin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini belirtti
ABD ile Türkiye arasında krize neden olan S-400’lerin kurulumunun koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği iddia edildi.
Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin Nisan ayı içinde kurulması bekleniyordu. Ancak söz konusu kurulum salgın nedeniyle ertelendi.
Bir Türkiyeli yetkilinin Reuters’a verdiği bilgilere göre, Türkiye ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle S-400’leri aktif hale getirmeyi erteledi.
Yetkilinin, “S-400’leri etkinleştirilmemesi gibi bir durum yok. Ancak Covid-19 nedeniyle Nisan için yapılan planlar ertelendi” dediği iddia edildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın yorum yapmadığı söylenen haberde, S-400’lerin kurulumunun birkaç ay alabileceği belirtildi.
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