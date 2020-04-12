Sabah yazarlarından halka hakaret: "Ayılar zeka özürlüler"

12 Nisan 2020 Pazar, 10:14

10 Nisan cuma günü gece yarısınına 2 saat kala sokağa çıkma yasağının uygulanacağını öğrenen yurttaşlar marketlere ve fırınlara akın etmiştim. Kararın, yasağın uygulanmasına çok kısa bir zaman kala açıklanması eleştirilere neden olmuştu.

Sabah gazetesi yazarları Engin Ardıç ve Mehmet Barlas bugün yayınlanan yazılarında yasak kararını duyunca alışverişe çıkan yurttaşlara hakaret içeren ifadelere yer verdiler.

Ardıç yurttaşlara "Ayı" diyerek hakaret ederken, Barlas ise "zeka özürlüler" dedi.

Ardıç'ın "Ayılar, alt tabaka, lümpen" diyerek hakaret ettiği yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Şimdi de, yasağı çiğneyen ayıları televizyondan gülerek izlemiyor muyuz?

"Marketlere" hücum edenleri, ekmek kuyruğunda tekme tokat birbirine girenleri...

Çünkü virüs iki saat tatil yapacak, insanlar ihtiyaç maddelerini yasak başlamadan alsınlar diye saat ondan on ikiye kadar bulaşmayacak! İyi kalpli virüs, insanları düşünüyor.

En kıytırık mahalle bakkalı bile "market" oldu ama müşterinin niteliği değişmiyor.

"Ay ben sıcakladım ayol" diye kendini sokağa atan teyzeler...

Bunca gürültü patırtıdan sonra bile "haberim yoktu" diyen amcalar...

"Sen bana karışamazsın" diye polise diklenen, hatta tüküren babayiğit bozuntuları...

***

İşbu yasak alt tabaka için konulmuştur.

Çünkü hava henüz serin olsa da güzel, baharın ucu göründü, hafta sonu bunları "zaptetmek" mümkün olamayacaktı.

Barlas'ın yazısından ilgili bölüm ise şöyle:

Hava güzel olunca...

Ne var ki belirli kentler için iki günlük sokağa çıkma yasağı geldi sonunda... Ancak bu karar biraz irdelenince yasağın gerekçesi anlaşıldı. İlgililer ve karar merkezleri hava tahmin raporlarını incelemişler ve cumartesi ile pazar günlerinde havanın ısınacağını ve güneşli olacağını görmüşlerdi. 20 yaş altında ve 65 yaş üzerinde olanların bile, bu güzel havadan yararlanmak için "Evde kal" sloganını yok sayacakları hesaplanmıştı.

Zeka özürlüler

Sonuçta tüm yaşlar için iki günlük sokağa çıkma yasağı geldi. Ve büyük ölçüde bu yasağa uyuldu. Yasağı dinlemeyip sokağa çıkan veya gizli olarak açık tutulan marketlere tıkışanlar da, polis zoruyla evlerine gönderildiler. Yasak başlamadan önce gece yarısı sokakları, meydanları, marketleri dolduranları ise büyük çoğunluk "Koronavirüs salgınını umursamadıklarına göre bunlar zeka özürlü olmalılar" diyerek televizyon haberlerinden izledi.