Sabiha Gökçen'de çalışan 400 temizlik işçisi işten çıkartıldı

30 Mart 2020 Pazartesi, 18:09

Birgün'den Arda Özarda'nın haberine göre, Euroclean temizlik şirketi, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çalışan kendi firmalarına bağlı temizlik işçilerini sözleşmeleri bittiği ve yeni projede çalıştıracaklarını söyleyerek işten çıkardı. 400 işçi yeni proje ile ilgili bilgi alamadıklarını ve tazminatlarını istediğini belirterek işçi mahkemesine başvuracaklar.

Bir grup işçi İstanbul Kartal 27. Noterliğinde buluştu. Avukata vekâlet verecek işçiler işçi mahkemesine başvuracaklar. İşveren firma işçilere tazminat vermeyerek işçileri yeni projede çalıştıracağı vaadini sunuyor fakat işçilere yeni proje ile ilgili bilgi vermiyor. İşçiler Koronavirüs gibi zor bir süreçten geçerken ne zaman, nerede yapılacaklarını bilmedikleri bir projeye bel bağlamak istemediklerini aktarıyor.

“NASIL GEÇİNECEĞİZ?”

İsmini vermek istemeyen bir işçi, “Bizler sözleşmelerimiz bittiği gerekçesi ile işten çıkarılıyoruz. Madem işten çıkarılıyoruz tazminatlarımızı versinler. Biz tazminat hakkımızı isteyince yeni proje var orada çalışacaksınız diyorlar. Ama projeden kesinlikle bahsetmiyorlar. Bu proje belki 3 ay sonra olacak belki 5 ay sonra bu süreçte bizler nasıl geçineceğiz” diye konuştu.

Diğer bir işçi ise, “Biz Sabiha Gökçen Havaalanında çalışan temizlik görevlileriyiz. Bizler işten çıkarıldık. Tazminatlarımız ödenmedi ve bize bir belge imzalatmak istiyorlar. Bizde bu belgeyi imzalamıyoruz. Avukata vekâlet vererek işçi mahkemesine başvuracağız. Bu süreçte bizi burada toplanmak zorunda bırakanlar utansın” dedi.