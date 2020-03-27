Saffet Sancaklı’dan evde kal çağrısı
Eski milli futbolcu ve milletvekili Sancaklı’dan mesaj var.
Gol kralı eski milli futbolcu ve Kocaeli MHP milletvekili Saffet Sancaklı, koronavirüs için yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Sancaklı, "Kurallara uyarsak hep beraber koronavirüsten kurtuluruz" dedi.
Milletvekili Sancaklı, koronavirüsten korunmak için bireysel temizliğin önemine dikkat çekerken, "Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıyayız. Yapmamız gerekenler var. Birincisi devlet yetkililerinin, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun kararlarına birebir riayet etmek zorundayız. İkincisi ise herkesin bireysel olarak yapması gerekenler var. Evde kalalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Dezenfektemizi yapalım. Bunları hep beraber yaparsak bu beladan en az hasarla kurtuluruz. Haydi Türkiyem, hep beraber kurallara uyalım ve bu beladan kurtulalım! Evde kal Türkiye" açıklamasında bulundu.
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