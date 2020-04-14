Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2020 Salı, 18:32

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