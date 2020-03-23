Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da açıklama yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da açıklama yapacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Mart 2020 Pazartesi, 15:30

Koronavirüs salgını gündemini korurken Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 13.30’da toplandı. Bilim Kurulu’nun toplantısında koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler paylaşılacak.

Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca’nın ise Bilim Kurulu’nun bu toplantısından sonra saat 19.00’da basın açıklaması yapacağını duyurdu.


Video Haberler