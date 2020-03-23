Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da açıklama yapacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da açıklama yapacak.
Koronavirüs salgını gündemini korurken Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 13.30’da toplandı. Bilim Kurulu’nun toplantısında koronavirüs salgını ile ilgili son gelişmeler paylaşılacak.
Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca’nın ise Bilim Kurulu’nun bu toplantısından sonra saat 19.00’da basın açıklaması yapacağını duyurdu.
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