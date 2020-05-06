Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sorumluluk federasyonun
Sağlık Bakanı Fahretti Koca, Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligleri başlatma kararıyla ilgili, "Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur" dedi.
Sağlık Bakanı Fahretti Koca, Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligleri başlatma kararıyla ilgili, "Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur" dedi.
Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Futbol Federasyonu'nun Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligleri, 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararını değerlendirdi.
Süper Lig'in başlamasına ilişkin kararın TFF tarafından alındığını ifade eden Fahrettin Koca, "Futbol hassas bir konu. Kararı vermesi gereken Federasyon. Bilim Kurulu olarak öneri veya karar asla veremeyiz. Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur" şeklinde konuştu.
Video Haberler
- Bursa'da taşlı sopalı meydan kavgası!
- Yasağı dinlemediler, denize girdiler!
- Bir yaşına giren oğluyla video paylaştı
- Milyonların sesi oldu! Ece Üner'den canlı yayında tepki
- ABD'de koronavirüs testi kuyruğu: Arabanın içinden test
- Albayrak'ı överken ekranın sağ alt köşesinde belirdi!
- Virüsleri öldürüyor! Su ve tuzla doğal dezenfektan
- Ege Denizi'nde it dalaşı iddiası! İşte o anlar
- Hastaları çabuk iyileştiren tedaviyi açıkladı!
- İşte 'yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!