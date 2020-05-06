Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sorumluluk federasyonun

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 18:42

Sağlık Bakanı Fahretti Koca, Futbol Federasyonu'nun (TFF) ligleri başlatma kararıyla ilgili, "Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur" dedi.

Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Futbol Federasyonu'nun Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligleri, 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararını değerlendirdi.

Süper Lig'in başlamasına ilişkin kararın TFF tarafından alındığını ifade eden Fahrettin Koca, "Futbol hassas bir konu. Kararı vermesi gereken Federasyon. Bilim Kurulu olarak öneri veya karar asla veremeyiz. Federasyon, özgür, kendi iradesiyle kararı verdi, bundan sonra sorumluluk federasyonundur" şeklinde konuştu.