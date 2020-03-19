Sağlık Bakanı Koca: Yarın hızlı tanı kiti devreye girecek

19 Mart 2020 Perşembe, 14:07

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de düzenlenen özel oturumda koronavirüs salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Koca’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

-Meclis'in iradesi yapıcı tutumu, direnme ve başarma kararının kat kat artması demektir. Sizler, çekirdekten yetişmiş siyasetçiler olarak, toplum psikolojisini çok iyi bilen kimselersiniz. Bireyleri tehdit eden bir ortamda mücadelenin ilk şartı başarı motivasyondur.

-Ölümler genellikle ileri yaşlarda veya hipertansiyon, diyabet, kanser, kronik akciğer hastalıkları başta olmak üzere sistemik hastalıkları olan hastalarda görülmüştür.

-Geçen ayın sonlarında bulaşım yaşanan ülkeler ortaya çıkmaya başladı. Mart başı itibariyle Çin'de salgın yavaşlarken İran ve İtalya'da hızla arttı. Salgının merkezi Avrupa'ya kaydı. DSÖ pandemi ilan etti. Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır.

BULAŞTIRICILIK SÜRESİ KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

-Virüsün bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Enfeksiyonun yaygın belirtleri ateş, öksürük ve nefes darlığıdır.

-Ölüm hızı SARS salgınında yüzde 11, MERS salgınında yüzde 35 civarında iken, koronavirüste ise yüzde 3.8 olarak bildirilmiştir.

-İşe koronavirüs bilim kurulunu oluşturarak başladık. Avrupa ve Amerika olayın daha farkına varmamışken ülkemizde hastalık hakkında ilk rapor hakkında başladı. Hastalığın Çin'den dünyaya yayıldığı anlaşıldığı anda oradan gelen uçuşlara tedbir konuldu.

-Virüsün görüldüğü ülkelere uçuşlara yasak koyduk. Sınır komşularımızın zafiyet içerisinde olduğunu görerek kara kapılarımızı kapattık.

-Bu arada uçuş yasağı ve sınır kapatması uyguladığımız ülkelerdeki vatandaşlarımızı tahliye etmek üzere operasyonlara başladık. İlk operasyonumuz Vuhan şehrindeki vatandaşlarımıza yönelikti.

-Virüsün hızla yayıldığı ülkelerin yaptığı hatalardan sonuç çıkardık. Başarılı örnekleri aldık. Tüm uluslararası uçuşları risk görerek termal kamerayla yolcularımızı kontrolden geçirdik.

-Umreden dönen vatandaşlarımız önce sağlık muayenesiyle evde izolasyona alınmış, umreden dönen bir vakada pozitif görülmesi üzerine gece gelecek olan vatandaşlarımızı artık evlerinde değil boş olan öğrenci yurtlarımızda tekli odalarda izole edilmelerine, vaka görüldükten sonra hızlı karar verilmiştir.

DSÖ'NÜN ISRARLA DİKKAT ÇEKTİĞİ İKİ NOKTA VAR

-DSÖ'nün ısrarla dikkat çektiği iki nokta var. Kapsamlı bir sağlık sistemi ve bunun beraberinde getirdiği güçlü bir liderliktir. Devletimizin bu iki hayati güce sahip olduğuna milletimizin inancı tamdır.

-Vatandaşımızın bu sağduyusunu zayıflatmayı hedefleyen durumlar olduğunu gözlüyoruz. Bunlarla mücadelede bize lütfen yardımcı olun. Millet, temsilcilerine inanacaktır.

-Şimdi de hastanelerimizin durumuna ve sağlık altyapımıza değinmek istiyorum. Kamu ve özel sektörün birlikte hizmet vereceği toplam 25 bin 466 erişkin yoğun bakımı kapasitemiz söz konusu.

-Son zamanda art arda açtığımız şehir hastanelerine rağmen yatak sayımız Avrupa ortalamasının altındadır. Yoğun bakım yatak sayısında ise şanslı durumdayız.

GÜNDE EN AZ 10-15 BİN TANE YAPABİLİR HALE GELMEK İSTİYORUZ

-Hastalığın teşhisinde güvenli sonuç vermek adına kendi kitimizi geliştirdik. Laboratuvarımızda yerli tanı kiti kısa süre içinde rağbet görerek başka ülkelere de satılmış oldu.

-Yakında neredeyse bütün büyük şehirlerde test yapabilir olacağız.

-Saha araştırmaları yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu taramaların çok sıklaşacağını belirtmek istiyorum. Günde en az 10-15 bin tane yapabilir hale gelmek istiyoruz.

-Özellikle yurt dışından gelen 1 Mart itibariyle bugüne kadar gelen kişi sayısı 372 bin kişi olduğunu gördük. Bu kişilerin adres ve telefon bilgilerine ulaşarak her birine mesaj gönderdik. Her birinin aile hekimleri üzerinde takiplerini yapıyoruz. Buradan aile hekimlerimize bu katkılarından dolayı tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

-Salgının seyrine bakarak artık stratejimizi bilim kurulunun da önerisi doğrultusunda sürekli geliştiriyoruz. İçinde olduğumuz şartlarda çok yoğun bir şekilde ve risk altında çalışan sağlık personelinin çalışma şeklinde değişiklikler yaptık, tedbirler aldık. Üniversite hastaneleri dahil tüm kamu hastanelerimize koruyucu maske dağıtıyoruz.

-İtalya, Çin’den gelenlerin ülke içinde serbest dolaşmasına izin vererek salgının tüm Avrupa’ya yayılmasına neden oldu. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 şehirde 36’ya çıkacak. Bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor.

-Son zamanda art arda açtığımzı şehir hastanelerine rağmen yatak ortalmamız OECD'nin altındadır.

KENDİ TANI KİTİMİZİ GELİŞTİRDİK

-Yoğun bakım yatak sayısında ise şanslı durumdayız.

-Sosyal medyadaki iddialar mesnetsizdir.Yatak sayımı Avrupa'nın altındadır. 10 bin kişiye 28 yatak düşmektedir.

-Kendi tanı kitimizi geliştirdik.

-7'si İstanbul'da olmak üzere 18 labaratuvarımızda analiz yapılıyor. Yakında bütün büyük şehirlerde analiz yapacağız. Yarın itibarıyla hızlı tanı kiti devreye girecek.

-Hedefimiz virüse yakalanmış kişilere hemen tanı koyabilmek.

-Sağlık personelimize karşı da büyük bir sorumluluk duyuyorum. Bügüne kadar yapılan büyük bir başarıdır. Bu mücadeledeki kahramanlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum.



