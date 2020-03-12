Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni açıklama geldi.
Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Fahrettin Koca, ''2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi.
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