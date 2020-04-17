Sağlık Bakanı Koca'nın açıklama yapması bekleniyor
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından açıklama yapacağı belirtildi.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapması bekleniyor. Toplantıda alınan önlemler, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.
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