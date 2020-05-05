Sağlık Bakanı topu TFF'ye attı
Salgın nedeniyle ara verilen futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi masaya yatırıldı. Sağlık Bakanı Koca'nın liglerin oynanıp oynanmama kararını TFF'ye bıraktığı öğrenildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinde 2019-2020 sezonunun kaderi masaya yatırıldı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Bakanlık oynama kararının TFF tarafından verilmesi gerektiğini ancak Bilim Kurulu'nun kararının etkili olacağını söyledi.
TFF'nin ise oynama eğilimi içinde olduğu biliniyor. 2. ve 3. ligin play off şeklinde Antalya'da, Süper Lig ve 1. Lig'in ise seyircisiz ve yüksek hijyen kuralları içinde normal fikstür kurallarına göre oynanması görüşü ağırlık kazandı.
Son kararı Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanı verecek.
Nihat Özdemir, TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü' ve muhtemel takvimi, Koca ve Bilim Kurulu üyelerine anlattı. Bu protokolün de oynama görüşünde etkili olduğu öğrenildi. Çıkan ‘tavsiye kararları' yol haritası için belirleyici olacak.
2. LİG VE 3. LİG BELİRSİZ
19 Mart’ta askıya alınan Süper Lig'de kulüplerin, hem maddi sıkıntılar hem de mevcut sıralamada puanların birbirine yakın olması nedeniyle oynamaya sıcak baktıkları biliniyor. Süper Lig için devam kararı çıkması durumunda büyük olasılıkla TFF 1. Lig de oynanacak. Maçlar haziranın ikinci haftası başlayacak. Protokol şartlarını yerine getirebilecek çok az sayıda kulüp olduğu için, 2. ve 3. Lig'in ise sadece belli bir bölge örneğin Antalya'da oynanması söz konusu.
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