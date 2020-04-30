Sağlık Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni komisyon kurdu

30 Nisan 2020 Perşembe, 15:36

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Covid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kurulduğunu duyurdu. Klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için bu komisyona bildirim yapılması gerekecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Komisyonla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, “Covid-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu komisyona bildirim yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.