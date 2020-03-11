Sağlık Bakanlığı koronavirüsü nedeniyle tüm izinleri iptal etti!
Sağlık Bakalığından yapılan açıklamaya göre koronavirüs salgını nedeniyle tüm personelin ikinci emre kadar izinleri iptal edilmiştir.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim." ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Gökçek, önünden geçen Arınç'a işte böyle bakakaldı
- CHP'liler'den AKP'li meclis üyesine: 23 Nisan'ı bekle
- Yunanistan göçmenleri engellemek için jiletli tel çekti
- ATM'den para çekerken öldürüldü!
- Nereden nereye
- 2 ayrı noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
- 4 yaşındaki ağabey 8 aylık kardeşini düşürdü
- 100 kadın için 100 fidan
- İstanbul'da uzun namlulu silahla saldırı!
- Kız çocuğunu takip edip asansörde taciz etti!