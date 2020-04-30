Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanlığı, maske temini hakkında duyuru yayınladı.
Yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
"İş sağlığı ve güvenliği açısından maske kullanımının
zorunlu olduğu iş yerlerinin maske teminine ilişkin Kurumumuzca bir düzenleme
yapılmadığı, Kurumumuzca yapılan düzenlemenin yalnızca filtreli maske
kullanımına dair raporu bulunan hastaların raporunu ibraz etmek suretiyle
eczanelerden EN149 standardındaki (N95, FFP2/FFP3) maskeleri reçete
aranmaksızın teminine ilişkin olduğu hususu önemle duyurulur."
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