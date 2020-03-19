Sağlık Bakanlığı’ndan restoranlar için yeni koronavirüs kararı: Masalar arası mesafe en az 1 metre olacak
Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları açıkladı. Karara göre, masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak.
Bakanlığın aldığı yeni önlemler şu şekilde sıralandı:
* Masalar arası mesafe bir metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak.
* Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak.
* Kapı kolları ve ortak alanların temizliğine özen gösterilecek. Özellikle ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek.
* Çalışanlar el temizliğine dikkat edecek
* Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.
* Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat edecek. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacak.
* Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulgusu olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.
* Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişiler, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkayacak veya alkol bazlı el antiseptiğiyle el temizliği yapacak.
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