"Sağlık çalışanları test bulamazken ne futbolu!"

03 Mayıs 2020 Pazar, 13:09

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, koronavirüs sonrası Premier Lig'in ne zaman başlayacağı ile ilgili tartışmalar hakkında konuştu

Koronavirüsü salgını sonrası ara verilen İngiltere Premier Lig’in ne zaman yeniden başlayacağı tartışılıyor. Kulüplerin, yayın gelirlerinden olmamak için sezonu tamamlama isteklerine karşın, bilim insanları acele ile alınacak bir kararın virüsün futbolcu ve teknik ekibe bulaşma riskini arttıracağını söylüyor.

Yapılan tartışmalar ile ilgili BT Sport’a konuşan Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, ligler başlamadan önce tüm futbolcu ve teknik ekine corona virüsü testi yapılması gerekliliği ile ilgili “Sağlık çalışanların testlere ulaşmakta sıkıntı yaşarken, futbolculara test yapılması bana doğru gelmiyor. Sağlık çalışanları, ön cephede bu virüsle uğraşan insanlar… Önceliğin onlara verilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.