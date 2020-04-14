Sağlık çalışanlarının talepleri üzerine Tunç Soyer harekete geçti

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu, yazılı açıklama yaparak ilde koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanlarının evlerinde istirahate gönderildiği belirterek, “Bazı sağlık çalışanları, virüsün ailesine ve yakınlarına bulaşma kaygısı ile arabalarında yaptığını” bildirdi. Durum öğrenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sağlık çalışanlarının yurt ve otel ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ise Büyükşehir Belediyesi'nin yurt tahsisini ihtiyaç olmadığı iddiasıyla reddetmişti.

İlde 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildiğini duyuran İzmir Tabip Odası yeni bir yazılı açıklama yaptı. Oda, koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanlarının evlerinde istirahate gönderildiği söyleyerek, şunları belirtti: “Covid-19 test sonucu pozitif olan bazı sağlık çalışanları, virüsün ailesine ve yakınlarına bulaşma kaygısı yaşamaktadır. Odamıza iletilen başvurularda, bazı meslektaşlarımızın araçlarında konakladıkları, bazılarının otelde vs. yerlerde kalmak zorunda oldukları öğrenilmiştir

SOYER HAREKETE GEÇTİ

Test sonucu pozitif olan ancak hastanede tedavi gerektirmeyen sağlık çalışanlarının evlerine gitmek yerine, mümkünse şehir merkezi dışındaki kamu kurumlarına ait dinlenme ve konaklama tesislerinde ağırlanması doğru bir yaklaşım olacaktır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den sağlıkçıların çağrısına yanıt geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün reddettiği otel ve yurtları hatırlatan Soyer, “DEÜ Rektörlüğü bunu reddetti. Fakat duyuyoruz ki sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı var. Biz bunu zaten öngörmüştük. Onları çaresiz bırakacak değiliz. Öyle arabada yatmak falan ne demek. Hemen müdahale ediyoruz" diye konuştu.

"İZMİR'DE KİMSE SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz'u arayacağını aktaran Başkan Soyer, "Başkanımızı arayıp detaylı bir şekilde bilgi alacağız. Ve hızla kalacak yer temin edeceğiz. İzmir'de kimse sahipsiz, çaresiz değildir" dedi.

DEÜ REDDETMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki hafta sağlık çalışanları için İzmir’de bir yurt ve otel kiraladığını duyurmuştu. İzmir’in merkezinde yer alan otelde öncelik Eşrefpaşa Hastanesi çalışanlarına verilirken Balçova’da kiralanan yurtta ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarının kalabileceği bildirilmişti. Ancak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, "İhtiyacımız yok. Kendi öz kaynaklarımızla sorunu çözeriz" diyerek bu yurt jestini geri çevirmişti. Rektörlüğünü eski AKP Milletvekili Nükhet Hotar'ın yaptığı DEÜ'nün bu tavrı eleştirilmişti.

İZMİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SON DURUMU

İzmir Tabip Odası, İzmir'de 106 hekim, 82 hemşire, ebe ve sağlık memuru, 30 personel, 12 tıbbi sekreter, 10 teknisyen, 19 memur, 3 eczacı, 1 psikolog, 2 güvenlik görevlisi ve 1 şoför olmak üzere 266 sağlık çalışanında koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu. (ANKA)