''Sağlık çalışanlarının yüzde 78’i maske, yüzde 74’ü koruyucu gözlük temin etmekte zorlanıyor'

24 Mart 2020 Salı, 19:08

Türkiye’de ilk Kovid-19 hastalığının teşhis edildiği günden bugüne geçen 13 günlük sürede resmi rakamlara göre 1529 vaka tespit edilirken 37 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. CHP İstanbul İl Başkanlığı da ilk günden itibaren ilçe örgütleri ve yerel yönetimlerle eşgüdüm halinde oluşturulan kriz masalarıyla süreci yakından takip etmeye devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, bugün de koronavirüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında oluşturulan Sağlık Komisyonu ile bir araya gelerek yapılan çalışmaları ve sorunların değerlendirildiği bir toplantı yaptı. Enfeksiyon ve göğüs hastalıkları hekimleri, halk sağlığı uzmanları, diş hekimleri, İstanbul Tabipler Odası ile Eczacılar Odası temsilcilerinin katıldığı CHP İl Sağlık Komisyonu Toplantısı’nda sağlık çalışanlarının sorunları ve talepleri masaya yatırıldı.

TEMEL İHTİYAÇLARININ DAHİ KARŞILANMA YETERSİZ



Hastanelerde yürütülen teşhis ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi veren uzman hekimler, sağlık çalışanlarının can güvenliklerinin sağlanması için gerekli ekipman ihtiyacının her geçen gün arttığını söyledi. Birçok sağlık kuruluşunda hekimlerin maske, gözlük ve eldiven gibi en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanmasında yetersiz kalındığı belirtilirken sağlık personeli arasında da Covid-19 hastalığına yakalananların arttığı bilgisi paylaşıldı. Devlet hastanelerinin ekipman eksikliklerinden dolayı olağan sağlık hizmetlerini vermekte dahi problemler yaşadığını ifade eden hekimler, salgın hastalıkla mücadele edebilmek için sağlık harcamalarına ayrılan bütçenin arttırılması gerektiğini söyledi. Uzmanlar ayrıca yapılan saha araştırmasına göre 23 Mart itibariyle 1820 sağlık çalışanından yüzde 78’inin maske, yüzde 74’ünün koruyucu gözlük, yüzde 71’inin ise koruyucu önlük temin etmekte zorlandığını açıkladığını belirtti.

Toplantıda ayrıca sağlık çalışanlarının geçici konaklama ve ulaşım ile çocukları için kreş ihtiyacı olduğu da ifade edildi. Salgınla mücadele için test sayısının arttırılmasının en önemli tedbirlerden biri olduğu yönünde de görüş bildiren komisyon üyesi hekimler, test sayısının artmaması halinde hastalığın kontrol altına alınmasının mümkün olamayacağını vurguladı.

EVSİZLER VE SIĞINMACILAR İÇİN DE ÖZEL ÖNLEM



CHP İstanbul Sağlık Komisyonu üyeleri toplantıda salgın hastalık riskinin en yüksek olduğu grupta bulunan evsizler ve sığınmacılar için de özel önlemler alınması için çalışma yapılmasına karar verdi. Komisyon, ayrıca sağlık emekçilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için de Sağlık Bakanlığı ile gereken görüşmelerin yapılarak acil çözüm üretmek için çalışma başlattı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da bu süreçte çalışan kesimlerin yaşadığı mağduriyetlerin ve sorunların giderilmesi için meslek örgütleri ve sendikalarla birlikte ortak çalışma toplantılarının devam edeceğini söyledi.