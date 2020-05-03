Sağlık editörü Tülay Karabağ Üçler yaşamını yitirdi: 17 yıldır meme kanseriyle mücadele ediyordu

03 Mayıs 2020 Pazar, 16:51

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü sahibi, ntv.com.tr editörü Tülay Karabağ Üçler, 17 yıldır meme kanseriyle mücadele ediyordu. 51 yaşındaki gazeteci yaşamını yitirdi.

Marmara Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema bölümünden mezun olan Üçler, mesleğe Star televizyonuyla adım attı. Yedi yıl burada görev yaptıktan sonra 2000 yılında NTV’de göreve başladı. Tülay Karabağ Üçler, hastalık sürecini anlattığı “Kanser Bana da Yakışmadı” isimli bir de kitap yazmıştı.

TÜLAY KARABAĞ KİMDİR?

1969 yılında Kars’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Göle Atatürk İlkokulu ve Göle 100. Yıl Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Ağrı Sağlık Meslek Lisesi’ni bitirdi.

1993 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ‘‘Popüler Kültür Açısından Radyo Televizyon Programcılığı’’ adlı teziyle aynı üniversitede tamamladı. Sekiz yıl Star TV'de Yardımcı Yönetmen, Program Yapımcısı, Haber Prodüktörü ve Muhabir olarak görev yaptı. 2000 yılında NTV'ye geçerek Haber Program Prodüktörü olarak görevine devam etti.

2006 yılından beri ntv.com.tr de Sağlık Muhabiri ve Editörü olarak görev yapıyordu. Kanser Bana da Yakışmadı isimli bir kitap yazmıştı. TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülü, Türk Böbrek Vakfı ile çok sayıda üniversite ve kurumdan ödüller aldı. Evliydi.