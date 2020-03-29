Sağlık skandalında üçüncü perde: Test kitleri karaborsaya düştü iddiası
AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak ile AKP’li vekilin oğlunun test kiti sattığı görüntüleri paylaşan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yeni bir iddia daha ortaya attı. Özkiraz, bir firmanın internet üzerinden koronavirüs test kitinin satışının yapıldığını öne sürerek, sosyal medyada yayınlanan reklamın görselini paylaştı.
Daha önce Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'a test kitlerinin satıldığı gündeme gelmiş, Sancaklar bu iddiayı kabul etmişlerdi. Avrasya Araştırmaları Başkanı Kemal Özkiraz, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in oğlunun olduğu yeni bir test kiti skandalını da gündeme getirmişti.
Özkiraz, bu kez de Twitter hesabı üzerinden koronavirüs testlerine ilişkin skandal bir iddiayı ortaya çıkardı. Virüs testlerinin online olarak satıldığını öne sürerek Instagram'da yayınlanan bir reklamı paylaştı. Özkiraz'ın paylaştığı görselde, sosyal medya platformu Instagram üzerinden verilen bir reklamda testlerin, Bakanlığın açıklamasına rağmen halka açık bir şekilde satıldığı görüldü.
Özkiraz'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a seslenerek, Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:
TESTLER KARABORSAYA DÜŞTÜ
“Sağlık skandalında 3. Perde. Biliyorsunuz bu tür sağlık ürünlerinin titub ve ulusal bilgi bankasına hem alınırken hem de satılırken kaydı girilmeli. Ama iş o kadar kontrolsüzki. Alibabayı bilen herkes test getirmiş instagramdan satıyorlar hem de sponsorlu reklam ile” Sağlık bakanının satılamaz dediği testi satıyor. Ticaret Bakanı bunu izliyor. Tabi firma uyanık olduğu için reklama ‘Ürün Almanya, Avusturya’da satışta’ yazıyor Türkiye’de yazmıyor. Ortada bir salgın var ve salgını önlemenin en önemli ayağı olan test konusunda karaborsaya düşmüşüz. Allah bize kolaylık versin. Bu uyuşukluk ile işimiz zor. Doktorlar kendilerine hızlı test bulamıyorken, parası olana her şey var. Yazık.”
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