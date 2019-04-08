Edirne’den çıkıp İstanbul’da hapşırtır

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Dr. Musa Bostancıoğlu, soluduğumuz havaya karışabilen küçük moleküllü polenlerin 300 kilometre kadar uzağa gidebildiğini söyledi.

Dışarı çıkmayın

Bostacıoğlu, “Yani Edirne’deki bir bitki poleni, İstanbul’daki alerjik çocuğu etkileyebilmektedir. Polenlerin yoğun olduğu dönemlerde; özellikle sabah ve öğle saatlerinde, kuru, güneşli ve rüzgârlı havalarda zorunlu değilse dışarı çıkmayın. Açık hava aktivitelerinde bulunmayın veya en aza indirin. Sportif faaliyetler için kapalı alanlar tercih edilmelidir. Okula gitmek gibi zorunlu sebeplerle dışarı çıkılacaksa polen maskesi ile çıkılmalı yoksa en azından siperli şapka ve gözlük kullanılmalıdır” diye konuştu.

En yoğun 3 ay

Bölgelere göre farklılıklar olmakla beraber havada alerjenlerin en yoğun olduğu dönemin nisan - mayıs - haziran ayları olduğuna dikkat çeken Bostancıoğlu, özetle şunları kaydetti:

“Kişi alerjik bir bünyeye sahipse, burun içine göze ve genze giren polenler ‘histamin’ denen kimyasal maddenin salgılanmasına neden olur. Bu da gözlerdeki ve burun zarlarındaki kılcal damarların genişleyerek dokuların şişmesine bu sebeple de burun ve geniz tıkanmasına burun ve gözde akıntıya, kaşıntıya, hapşırmaya, öksürmeye yol açar.

Üst solunum yollarındaki bahsedilen doku şişmesine bağlı olarak; sinüslerde baskı ve yüzde ağrı, göz altlarının morarması ve şişmesi, alerjik selam denilen sık sık ellerini buruna sürtme ve kaşıma hareketi, yorgunluk, algılama güçlüğü, uyku bozukluğu, damakta ve gırtlakta kaşıntı, öksürük ve baş ağrısı görülebilir.

Hastalık, göz kaşıntısı ve hapşırmaktan ibaret basit bir hastalık değildir. Tedavi edilmezse ve önlem alınmazsa tekrarlar. Sinüzit, otit ve astıma zemin oluşturabilir.”

Nezle ile karışıyor

Bahar alerjisi belirtileri ile nezle belirtileri birbirine benziyor. Bu iki hastalık arasındaki ayırt edici özellik ise nezlede bulgular 7-10 gün içinde kaybolurken bahar alerjisinde bu süre birkaç aya kadar uzayabiliyor.