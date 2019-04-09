Kasıktan bir iğneyle girilen işlem sayesinde açık ameliyata gerek kalmadı

13 Mayıs’ta 6 yaşında girecek Sercan Kargı’nın daha iki günlükken kalbinde iki delik olduğu anlaşıldı. Deliklerden biri doğumundan 9 ay kadar sonra kendiliğinden kapandı. Kalbindeki ikinci deliğin ise açık kalp ameliyatı ile kapanabileceği söylendi. Buna gönülleri razı olmayan anne ve babasının yoğun araştırmaları sonrası Sercan, kısa bir süre önce anjiyo yöntemi kullanılarak tek bir kesi bile olmadan kalbindeki deliğinin kapatıldığı operasyon geçirdi ve sağlığına kavuştu.



Hastanede iki gün kaldı



Sercan, artık tüm sağlıklı yaşıtları gibi dilediğince oynayabilecek. Anne Meryem Kargı, “Açık kalp ameliyatı olmasını istemedik. Bu çok zorlu bir süreçti. Çok başarılı bir uygulama ile bugün çocuğumuz tamamen sağlıklı” dedi. Baba Ali Kargı da Sercan’ın yalnızca 2 gün hastanede kaldığını, kapalı ameliyat olduğundan vücudunda hiçbir iz olmadığını söyledi.



Açık kalp ameliyatları, kalp - akciğer pompası eşliğinde ve göğüste büyük kesiler açılarak yapılması gereken operasyonlar. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi çocuk kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ender Ödemiş, “Özellikle çocuk hastalarda, bütün bunlara hiç gerek kalmadan, sadece kasıktan giriş yapılan bir anjiyo uygulaması ile bu tür müdahaleler son derece başarıyla yapılabiliyor” diyerek hastaların çoğunun bu ameliyatsız seçenekten haberdar olmadığına dikkat çekti.



Şemsiye benzeri tıkaç



Sercan’ın doğduğundan bu yana kalbinin alt odacıkları arasında karıncıklarda kirli ve temiz kanın birbirine karışmasını engelleyen duvarda delik olması nedeniyle takip edildiğini söyleyen Prof. Dr. Ödemiş, sorunu “Transkateter VSD kapatılması” (anjiyo yöntemiyle kapatma) adı verilen bir yöntemle kalbin içerisinde delik olan bölgeye şemsiye benzeri bir tıkaç yerleştirerek çözdüklerini anlattı.

Bu işlemin yalnızca kasıktan bir iğne girişiyle yapılabildiğini kaydeden Ödemiş, böylece, çocuklarda travmatik sonuçlar yaratabilen büyük operasyonlara hiç gerek kalmadan sorunu ortadan kaldırabildiklerini kaydetti.



Destekleyici önlem olarak yalnızca 6 ay boyunca kan sulandırıcı kullanacak olan minik Sercan daha sonra bu konuyla ilgili ek bir tedaviye ya da ilaca ihtiyaç duymayacak. 5 yıla kadar yılda bir kez kontrole gidecek ve büyük ihtimalle 5 yıl sonra doktor takibine de artık gerek kalmayacak.

En sık rastlanan sorun Doğumsal kalp hastalıkları tüm doğumsal anomaliler içerisinde en sık rastlanan sağlık sorunlarının başında geliyor. Bebeğe anne karnında uygulanan ekokardiyografi ile belirlenebiliyor olmasına karşın bebeklerde VSD (kalp deliği) kapanmasının 1.5-2 yaşlara kadar kendiliğinden de gelişebildiğini dile getiren Prof. Ödemiş, bu nedenle bu yaştan sonra herhangi bir kalp yetersizliği ortaya çıkması beklenmeksizin bu işlemin yapılabildiğini kaydetti.