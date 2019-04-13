Ağabeyine kök hücre nakli yaptırmak için yardım bekliyor

Körfez'de yaşayan 2 çocuk babası Bilal Baş, geçen yıl 31 Temmuz tarihinde saat 02.00 sıralarında boğaz ağrısı şikayetiyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. Burada tedavi uygulanan Bilal Baş, taburcu edilerek evine gönderildi. Aynı gece 06.00 sıralarında şikayeti daha da artan Bilal Baş, bu kez ambulans ile tekrar aynı hastaneye kaldırıldı. Acil serviste gözlam altına alınan Bilal Baş'ın boğazı ve küçük dili şişerek nefes almasını engelledi.

Saat 09.00 sıralarında beyni oksijensiz kaldığı için bitkisel hayata giren ve hipoksik iskemik ensefalopati (oksijen yoksunluğundan kaynaklanan beyin hasarı) teşhisi konulan Bilal Baş, daha sonra yoğun bakım servisine alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Bilal Baş, 5 Kasım 2018 tarihinde Körfez Devlet Hastanesi'nin palyatif bakım merkezine sevk edildi. Burada 147 gün kalan Bilal Baş, 2 Nisan'da daha sonra evine alınarak burada bakılmaya başlandı.

Ağabeyi Bilal Baş'ın beyin hücrelerinde hasar oluştuğunu belirten Osman Baş, bu konuda Sakarya'da bulunan bir özel hastanede kök hücre tedavisi yapıldığını öğrendi. Hastane ile irtibata geçerek ağabeyinin durumundan bahseden Osman Baş'a, ameliyatın yapılabilmesi için 233 bin 500 TL ücret ödemesi gerektiği söylendi. Ailesinin bu ücreti karşılayamayacağını belirten Osman Baş, Kocaeli Valiliği'ne başvurarak ağabeyinin tedavisi için yardım toplamak üzere izin aldı.

Ağabeyinin hastanede geç tedavi uygulandığı için bilincini kaybettiğini iddia eden Osman Baş, "Ağabeyim ikinci defa hastaneye götürüldüğünde acil servisin kırmızı alanına götürülüyor. Acil serviste boğulmaya başlıyor. Nefessiz kaldığı için, kalbi duruyor ve oksijensiz kaldığı için de beyin hasar görüyor. Ağabeyimin boğazına nefes alması için delik açılıyor. Bu müdahale erkenden yapılmış olsa, ağabeyim şu an sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebilecekti. Kulak, burun, boğaz doktoru beklendiği için ve acil doktorlarının bu sorumluluğu üzerlerine alıp bu müdahaleyi yapmadıkları için ağabeyim bilinci kapalı bir şekilde yatağa mahkum olarak hayatını devam ettiriyor" dedi.

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Valiliğin o gece görev yapan doktorlar hakkında soruşturma izni vermediğini söyleyen Osman Baş, "Ağabeyim 31 Temmuz'da hastaneye ilk gittiğinde kendi imkanlarıyla yürüyerek veya araba kullanarak hastaneye gidiyor, orada hiçbir problem yok.

Saat 06.00 sıralarında da ambulansı karşılamak için kendi imkanlarıyla evin önüne kadar iniyor, acil servise gittiğinde de saat 07.30'a kadar da bir problemi olmadığı görülüyor. Nefes alabiliyor, bilinci yerinde ama o geç müdahaleden dolayı ağabeyim o tarihten bu yana beyin oksijensiz kaldığı için bilinci kapalı ve bir başkasının yardımına muhtaç olarak hayatına devam etmeye çalışıyor.

Doktorlar hakkında idari soruşturma açıldı, Valilik tarafından ve bilirkişi tarafından doktorlar hakkında soruşturma izni verilmediği için adli süreç başlayamadı. Şu an adli süreç ve dosyalar İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne gönderildi. Bölge İdare Mahkemesi'nin göndereceği kararı bekliyoruz" diye konuştu.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ GEREKLİ

Ağabeyinin tedavisi için kök hücre nakli yapılması gerektiğini anlatan Osman Baş, şöyle konuştu:

"Beyinde ve omurilikte ölen hücreler canlanmadığı için ağabeyimin beynine kök hücre vererek tedavi olması gerekiyor. Kök hücre nakli için çok yüksek miktarda bir para gerekiyor ve kök hücre nakli özel bir hastanede yapılacak, hücreleri üreten hastane de özel bir hastane. Sigorta kapsamında olmadığı için devlet bu tedavinin masraflarını karşılamıyor.

Tedavi giderleri için gereken parayı benim, ailemin karşılaması mümkün olmadığı için devletten yardım toplamak için izinlerimizi aldık. Tedavi giderleri için yaklaşık 233 bin lira para gerekmekte, insanlardan ve duyarlı kişilerden yardım bekliyoruz."