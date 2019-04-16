Dr. Erdal Atabek: ‘Çocuklar tahvil senedi değil’

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Cumhuriyet yazarı Dr. Erdal Atabek, Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Konferans Salonu’nda öğrencilerle bir araya geldi. Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nın düzenlediği “Günümüzün Çocuğu: Tanımak ve Yetiştirmek” başlıklı konferansta konuşan Atabek, günümüz aile modeli ve çocuk yetiştirmeye ilişkin öğretmen adayları ile birikimini paylaştı. Günümüz çocuğunu tanımak için öncelikle günümüzü tarif etmek gerektiğini belirten Atabek, günümüz dünyasını küreselleşme, dijitalleşme, tüketim toplumu olmak, rekabet ve bireyselleşmenin ifade ettiğini vurguladı.

Çocuk bakıcısı teknoloji

Çocukların televizyon, cep telefonu, tabletle yaşamaya başladığını belirten Atabek, “Günümüzün anneleri bu enstrümanları çocuk bakıcısı olarak kullanıyor. Böyle bir dünyada çocuklar yaşamaya başlıyor. Bugün çocuğun değeri ve çocuğun varlığı aileler için de ciddi bir kaygı nedeni. Toplum ve dünya nasıl değiştiyse, aileler bu değişime uyum ve tepki göstererek nasıl değiştiyse, anne ve baba modelleri de değişti. Günümüz annesi artık bir rekabetin içinde çocuğunu yetiştirmeyi görev sayıyor. Arkadaşlarının içinde daha parlayan bir çocuk. 3 yaşından başlayarak kurslara, ingilizceye, baleye sayamayacağım kadar çok şeye götürmeyi annelik sayıyor. Çocukları arabanın arkasında oradan oraya taşıyorlar ancak çocuk çocukluğunu yaşayamıyor. Bir çocuğun orman tanımaması, ağaç bilmemesi, otlar arasında yuvarlanmaması büyük bir kayıptır” dedi.

‘Beklenti yüklenmemeli’

Atabek, “Çocuğumuzun çocukluğunu yaşamasına izin vermeliyiz. Büyük kentlerde yeşil alanlar kalmadı. Biz betona mahkum olduk. Biz çocuğa beklentiler yüklememeliyiz. Çocuk bizim yatırım aracımız değil, tahvil senedi değil. Çocuk bunların taşıyıcısı değil. Çocuk kendisi olmalı. Önce kendisini bulabilmeli, özgür olmalı, rahat olmalı. Arkadaşları ile koşmalı, kavga etmeli, ağlamalı, gülmeli ve rahat etmeli. Kaygılarımızı aşarak çocukları çocukluklarını yaşayabileceği şekilde yetiştirmeliyiz. Yetiştirmekten de kasıt, çocuğun yetişmesine fırsat vermek, katkıda bulunmak, onu dinlemek ve değer vermek. Çocuk bugün küresel dünyada tüketici olarak çok özel bir yer tutuyor. Çocuklara yönelik herşey çok pahalı. Bezler, ayakkabılar, giysisi en pahalısı. Çocuk bugün tüketimin çok önemli bir aracı. Buna toplu olarak reaksiyon göstermemiz gerekir. Çocuğun bir tüketim aracı yapılmasına itiraz etmemiz gerekir. Bizi tüketim çılgınlığından uzak tutacak şeylere dönmemiz gerekir” ifadelerini kullandı.

Proje çocuk

Anne babaların çocuklara yönelik beklentilerini de eleştiren Atabek, “Bugün çocuklar anne babaların projesi haline geldi. Böyle şey olmaz. Çocuğun gelecekte ne kadar parlak, başarılı, yıldız olacağını bekleyen anne babanın projesi olmaktan çıkmalıdır çocuk. Anne baba bekentilerinin taşıyıcısı değildir çocuk ve bu çocuğa yapılmış en büyük haksızlıktır. Daha da ileri gitmek gerekirse çocuklara bu kadar yüklenmek zihinsel bir taciz bile olabilir” diye konuştu.

‘Karakter kazandırmalıyız’

Çocuğun duygusal boşluğu dolduran bir “obje”ye dönüştürülmemesi gerektiğini dile getiren Atabek, şöyle konuştu:

“Çocuk hiç kimsenin hayatının anlamı olmamalı. Bizim görevimiz çocuğa iyi bir karakter kazandırmak ve ona iyi bir eğitim vermektir. Onun üstünü çocuk tamamlamalıdır. Aşırı korunan çocuk bizim toplumumuzun çok önemli bir sendromudur. Bu şekilde çocuğumuzun yaşamla karşılaşmasını, dayanıklılık kazanmasını engelliyoruz. Kendi sorunlarını çözme yeteneklerini köreltiyoruz. Çocuk mızıldayan ve her sorununda destek arayan bir varlığa dönüşüyor. Bu yanlıştır” dedi.