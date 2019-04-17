'Her çocuğun gelişim süreçleri kendisine özeldir'



Çocuk sağlığı ve hastalıkları üzerine 26 yıldır çalışan ve ebeveynlere, çocuklarının büyüme evresinde destek olmayı amaçlayan çocuk ve ebeveyn gelişim platformu Kidokit uzmanları arasında yer alan kurucu ortak Dr. Gülay Kara şunları ifade etti: “Beyin gelişiminin yüzde 85’i üç yaşına, yüzde 90’ı ise 5 yaşına kadar tamamlanıyor.

Bazı çocuklar ebeveynleri tarafından doğru yönlendirilmedikleri ve o dönemde doğru bir eğitim almadıkları için maalesef potansiyellerine erişemeden yetişkin oluyorlar. Bu durum ileriki yaşamlarında bireylerin akranları arasında uçurum oluşmasına sebep olduğunu belirti. 0-6 yaş döneminde doğru ve güvenli eğitim önerileri çocukların geleceklerini inşa ederken büyük bir öneme sahip.

Kidokit’te oluşturduğumuz programlar ile çocuk bakımını üstlenen herkesin ihtiyacı olabilecek doğru ve güvenli önerilere uygulama ve internet sitesi üzerinden kolay bir ulaşım sunuyoruz.”

Kara sözlerine şöyle devam etti:

”Çocuklarda hep aynı dönemlerden bahsediyoruz ilk 3 yaş ilk 6 yaş çünkü siz bir varlığı şekillendiriyorsunuz çocuğun aşılarını düzgün yapmak beslenmesinin düzgün yapmasını sağlamak onun ortamını gelişimine göre düzenlemek gibi aslında küçük görülen dokunuşlar ilerde çok büyük farklar yaratır. En büyük problemi anne babanın objektif olmamasında yaşıyoruz.18 aylık bir çocuk geliyor hiç kelime söyleyemiyor bu normal bir şey değil en azından 20 ile 25 kelime söylüyor olması gerekiyor. Bunu aileye ifade etmeye çalışıyorsunuz ve aldığınız yanıt genelde şu oluyor ‘’Babası da geç konuştu ama her şeyi anlıyor.’’ vs. biz burda Kidokit’i geliştirirken ailelerin daha objektif olarak çocuklarını değerlendirmeleri ve bu gecikmeleri zamanında farketmelerini sağlamak istedik.”