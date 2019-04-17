Doktorlardan yeniden beyaz nöbet

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü” olarak ilan edilmesi ve şiddete karşı yasa talebi ile yurdun dört yanında eyleme başladı. Ankara’da Sağlık Bakanlığı önünde doktorlar adına açıklama yapan Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut, AKP iktidarının sağlıkta şiddeti durdurma noktasında bir adım bile atmadığını belirterek “Şiddeti önlemeye yönelik hazırladığımız yasa tasarısını görmezden geldiler.

Taleplerimiz net ve insancıldır. AKP derhal uygulamaya koymalıdır” dedi. Tabipler, beyaz önlükleri ve fenerleriyle 18.00’de Kuğulu Park’a gelerek 20.00’ye kadar “Sağlıkta şiddet yasamı arıyorum” nöbeti de tuttu. Park banklarına katledilen tabiplerin fotoğrafları koyuldu.