Gençlerde kalp krizi oranı hızla artıyor

Yeni veriler gençlerde kalp krizi oranın arttığını ortaya koyuyor. Araştırma ABD’de Boston’da yapıldı. Brigham and Women’s Hastanesi’nin kardiyologlarından Dr. Ron Blankstein ve ekibi 2000-2016 yılları arasında iki büyük hastaneden birine başvuran 50 yaş ve altındaki yaklaşık 2 bin 100 kalp krizi hastasına ait verileri incelediler. Genel olarak, 5 hastanın yaklaşık 1’i (veya yüzde 20’si) 40 yaşında veya daha gençti. Araştırmacılar, 40 yaş ve altındaki hasta oranının her yıl yaklaşık yüzde 2 oranında arttığını belirlediler.

Blankstein, 40 yaşın altındaki kişilerin kalp krizi geçirdiğini görmenin, eskiden son derece nadir olduğunu ancak son zamanlarda işlerin biraz değişmeye başladığını söylüyor. Ve “20’li veya 30’lu yaşlarda olsanız bile bir kere kalp krizi geçirdikten sonra daha fazla kardiyovasküler sorun riski altındasınız ve sizden yaş olarak daha büyük olabilecek biri kadar da riskiniz var” diyerek genç yetişkinleri uyarıyor.

Geleneksel riskler

Çalışmaya katılan hem genç hem de yaşlı gruplar; diyabet, yüksek tansiyon, sigara ve ailede kalp krizi öyküsü dahil olmak üzere kalp hastalığı için yaklaşık olarak aynı geleneksel risk faktörleri oranına sahipti.

Gençlerde kalp krizlerinin neden arttığını daha iyi anlamak için daha fazla çalışmaya

ihtiyaç var. Ancak kalp hastalıklarının önlenmesi konusunda geleneksel tavsiyeler halen tüm yaş grupları için geçerli.

Türkiye’de durum ne?

Türkiye’deki durumu ise işin uzmanlarına sorduk. Acıbadem Üniversitesi’nden kardiyolog Doç. Dr. Aleks Değirmencioğlu, 40 yaş altı koroner kalp hastalıklarının artmasına sebep olarak sigara kullanımının yükseliş göstermesi ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarını gösterdi. Bunun yanı sıra obezitenin yaygınlaşması ve onun tetiklediği diyabet ve kolesterol yüksekliği gibi hastalıkların artmasının, diğer nedenlerle kombinasyon oluşturduğunu düşünüyor. Şehir hayatı ve beraberinde gelen stresin de kalp ve damar hastalıklarının tetiğini çektiğini söyledi.

Kalp hastalığına genç yaşta yakalananlarda sayı olarak artış da gözlemlediğini ifade eden Değirmencioğlu, gençlerde kalp ve damar hastalıklarının görülmesinin yaşlılara göre daha riskli olabileceğini de sözlerine ekledi: “Gençlerde meydana gelen kalp krizleri genelde, kalp damar darlığı geçmişi olmadan meydana gelen ani kalp krizleri oluyor. Hal böyle olunca da -stres gibi bir faktörle- damar çatlıyor ve tam tıkanıklığa yol açıyor. Bu da kalp krizine ya da kişinin ölümüne yol açabiliyor. Bu yüzden de yaşlı hastalarda olduğu gibi kollateral gelişim dediğimiz yan damarların açılması gerçekleşmemiş oluyor. Mesela daha önceden gerçekleşen bir darlığınız varsa ve bunun üzerine bir kalp krizi geçiriyorsanız, bu sefer kollateral damar oluşumuna meyilli oluyor. Acil durumlarda bu damarlar açılıp işlevsellik kazanabiliyor; krizi azaltabiliyor veya ciddi sonuçların önüne geçmiş oluyor.” Genç yetişkinlerde durumun farklı olduğunu ifade eden Değirmencioğlu, “Onlar biraz daha hazırlıksız yakalanıyorlar. Ama her kalp krizi geçiren genç hasta ölür diye de bir şey yok tabii” dedi.

2 milyon hasta

Türkiye’deki durumu yansıtan HAPPY çalışmasına göre ülkemizde 2 milyonun üzerinde insan kalp yetersizliği ile yaşıyor. Verilere baktığımızda Türkiye’de 35 yaş üzeri erişkin popülasyonunda kalp yetmezliği sıklığının yüzde 2.9 olduğunu görülüyor. Bu rakam, daha genç bir nüfusa sahip olmamıza karşın, Batı toplumlarından yüksek.