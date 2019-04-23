Tiroit bezini koltukaltından çıkardılar

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden Doç. Dr. Burhan Mayir ve özel bir hastanede çalışan Op. Dr. Kutbettin Altun'un ilk kez gerçekleştirdiği Transaksiller Endoskopik Tiroidektomi tekniğiyle, kanser şüphesi olan hastanın tiroit bezindeki 2 santimlik nodül, koltukaltında üç noktadan 1'er santimlik kesiyle çıkarıldı. Doç. Dr. Burhan Mayir, ameliyat olması gereken bazı hastaların boyunda iz kalması kaygısıyla ameliyattan kaçtıklarını belirterek, "Aslında bu ameliyat bunu yenmek için geliştirilmiş bir ameliyat" dedi. Ameliyatta boyuna hiç dokunmadan kapalı yöntemle özel aletlerle koltuk altından boyundaki tiroit bezine ulaşıldığını kaydeden Doç. Dr. Mayir, "Hastanın koltukaltında sadece 3 tane 1'er santimlik kesi oluyor" dedi.

Bu ameliyatın her hastaya uygun olmadığını, tiroit bezi ve nodüllerin büyüklüğünün kriterleri belirlediğini ifade eden Doç. Dr. Mayir, "Çok büyük nodülü ve tiroit bezi olanlarda bu ameliyat uygun değil" dedi. Hasta Gül Erdal'ın tiroit bezindeki kanser şüphesi taşıyan nodülün sol tarafta olması nedeniyle sol koltukaltından girildiğini ifade eden Dr. Mayir, "Böylelikle tiroit bezinin hasta olan sol tarafı ve nodül sol koltukaltından çıkarıldı" diye konuştu.

KANSER VAKALARINDA UYGULANAMAZ

Genel Cerrah Op. Dr. Kutbettin Altun ise ameliyatla ilgili eğitimi Vietnam'da aldığını söyledi. Dr. Altun, "Vietnam'da eğitim aldığım hastane bu ameliyatın çok sık yapıldığı bir hastaneydi. Orada öğrendiğimiz tekniği de burada uyguladık" dedi. Kapalı yöntemle yapılan ameliyatın süresinin açık ameliyata göre biraz uzun olabildiğini vurgulayan Dr. Altun, “Ama tahmin ediyorum ki ilerde bu ameliyat tekniğiyle birçok ameliyat yapılacak. Bu tekniğin yayılmasını isteriz" diye konuştu. Bu tip ameliyatın yapılabilmesi için bazı kriterler olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Altun, “Kural olarak tiroit volümünün 120 mililitrenin üzerinde olmaması, nodül boyutunun da 8 santimi geçmemesi gerekiyor. Kanser vakalarında ise yakın ve uzak metastaz olan hastalarda uygulanamaz. Bunun dışında tüm vakalarda tecrübe arttıkça kolaylıkla yapılabilir" dedi.

'NODÜLÜN KOLTUKALTINDAN ÇIKARILACAĞINI ÖĞRENİNCE ŞOK YAŞADIM'

Gül Erdal ise 8 yıldır takipte olan bir tiroit hastası olduğunu belirterek, "Koltukaltından tiroit ameliyatı yapılacağı söylendiğinde şok yaşadım" dedi. Alanya'daki doktorların tiroit ameliyatı olması gerektiğini söylediklerinde ilk endişesinin boynunda iz kalması ve ses kısıklığı yaşayacağı olduğunu belirten Erdal, şunları söyledi:

"Çok tedirgin olmuştum. Antalya dışında Konya ve Ankara'da da doktorlara gittim ama sonunda buraya geldim. Burada doktorum kapalı ameliyatı önerdi. Tiroit bezinin koltukaltından alınacağını söyleyince şaşırdım."

Kapalı ameliyatın olası risklerinin açık ameliyatla aynı olduğunu öğrendiğinde kararını verdiğini anlatan Erdal, ameliyat sonrası hiçbir sıkıntı yaşamadığını kaydetti. Erdal, "1 Nisan'da ameliyat oldum. Şu anda hiçbir ağrım yok. Katı yiyebiliyorum. Sesim kısılmadı. Boğazımda iz yok. Kendimi çok iyi hissediyorum. Doktoruma teşekkür ederim" dedi.