Evcil hayvanlar çocukların gelişimine katkı sağlıyor

Çocuk bir evcil hayvan ile insanlarla nasıl sosyalleşebileceğinin provalarını yapabilir, mutluluğunu, mutsuzluğunu veya öfkesini paylaşabilir, soyut kavramları çocuğa öğretebilir” dedi.

Çocukların evcil hayvanının bakımında sorumluluk alarak birine bir şeyler vermenin, yardım etmenin zevkini tadabileceğini ve onu sahiplenerek bağlılık duygusunun farkına varabileceğini söyleyen Çakmakçı, “Yine çocuk evcil hayvana bir şeyler öğreterek kendi bir şeyler öğrenir, korkularını onun üzerinde deneyerek yenebilir ve de insan ilişkisinin temelini oluşturan sevmeyi, vermeyi, korumayı, bağımsız bir kişi olmayı öğrenir” diye konuştu.

Sayısız faydası var

Çocukların ruhsal gelişiminde evcil hayvanların katkısının sanıldığından daha çok olduğunu kaydeden Çakmakçı, “Bilişsel gelişim evrelerinde çocuk önce kendini ve bedenini algılar. Daha sonra kendi dışındaki dünyayı beş duyu aracılığı ile algılar. Ve son olarak algıladıklarını da taklit ederek onlarla karşılıklı iletişime içerisinde öğrenir” dedi. Ölüm, doğum gibi soyut kavramları öğretmede bir hayvanın varlığının çocuğun öğrenmesini kolaylaştırdığını kaydeden Çakmakçı, özetle şunları söyledi:

“Örneğin; çocuğun akvaryumundaki balığının ölmesi ile balık için düzenlenen bir tören, ‘ölüm’ kavramını anlamasını, ölümün geri dönüşümü olmayan bir süreç olduğunu kavramasını kolaylaştırır. Ayrıca çocukların herhangi bir nedenle yoksunluk yaşadığı durumda evcil hayvanların varlığı çocukların baş etmelerini kolaylaştırır. Mesela; sevdiği birini kaybettiğinde, ev-okul değişikliklerinde, ana babanın ayrılıklarında çocuk için evcil hayvan ‘bir yerine koyma’, ‘paylaşma’ işlevi görebilir.”