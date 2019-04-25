Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İffet İrem Tatlı Çankaya, bitkiler ve kullanımları hakkında açıklamada bulundu.

Bitkinin doğru teşhis edilmesi, bilimsel olarak tanımlanması ve hastalarca doğru kullanılması önemli." diyen Çankaya, şöyle devam etti:

"Örneğin tıbbi papatya genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve bebeklerde gaz giderici olarak kullanılıyor. Ancak bugün piyasada satılan ve papatya adıyla hastalara sunulmaya çalışılan bitkilerin bir kısmı tıbbi papatya değil. Bunlar ilerleyen süreçte kullanıma bağlı olarak karaciğerde toksik hepatit gelişim (karaciğerde fonksiyon bozukluğu) riskine yol açıyor. Bu, organ yetmezliğine ve kaybına da yol açacaktır. Pek çok bitkinin organ yetmezliğine sebep olacak etkileri var. Dolayısıyla tedavide kullanılacak bitkinin doğru olması çok anlamlı. Bunun için doğru kaynaklara gidilmesi gerekiyor. Bitkilerin alınması gereken yerlerin, ilerleyen çalışmalar ve yasal düzenlemelerle eczaneler olacağını belirtmek isterim."

Çankaya, "Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Erdem Yeşilada, İstanbul'da 15-20 aktarda tıbbi papatya olarak satılan ürünler üzerinde çalışma yaptı. Bu çalışmada satılan papatyaların hiçbirinin tıbbi papatya olmadığını belirledi. Dolayısıyla bizim derslerde bir tıbbi papatyayı veya diğer bitkileri nasıl ayırt edeceğimiz üzerine verdiğimiz bilgiler bu anlamda çok önem kazanıyor. Doğru bitkileri tanıtarak, kullanım şekilleri hakkında bilgiler veriyoruz." diye konuştu.