İnsanlar daha sinirli, stresli ve endişeli oluyor

Gallup 2019 Küresel Duygu Raporu’nun mülakat soruları, katılımcıların bir gün öncesinde nasıl hissettiklerine dayanıyor. Katılımcıların günlük yaşamlarına ışık tutmak için, “Dün gülümsediniz ya da kahkaha attınız mı?”, “İlgi çekici ya da sıra dışı bir şey öğrendiniz mi?”, “Dün yeteri kadar dinlendiniz mi?” gibi soruların sorulduğu raporun sonuçlarına göre; insanlar her geçen gün daha sinirli, stresli ve endişeli hale geliyor.

Gallup şirketinin resmi sitesinde paylaştığı bilgilerde, raporun 140 farklı ülkeden 150 bin kişinin katılımı ile sonuçlandığı belirtildi.