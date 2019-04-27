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İnsanlar daha sinirli, stresli ve endişeli oluyor

Washington, D.C. merkezli bir Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi Gallup’un 150 bin kişi ile yaptığı mülakat sonucu yayınladığı rapora göre, dünyada insanlar daha sinirli, stresli ve endişeli oluyor.
DHA
Yayınlanma tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi, 10:28

[Haber görseli]

Gallup 2019 Küresel Duygu Raporu’nun mülakat soruları, katılımcıların bir gün öncesinde nasıl hissettiklerine dayanıyor. Katılımcıların günlük yaşamlarına ışık tutmak için, “Dün gülümsediniz ya da kahkaha attınız mı?”, “İlgi çekici ya da sıra dışı bir şey öğrendiniz mi?”, “Dün yeteri kadar dinlendiniz mi?” gibi soruların sorulduğu raporun sonuçlarına göre; insanlar her geçen gün daha sinirli, stresli ve endişeli hale geliyor.

Gallup şirketinin resmi sitesinde paylaştığı bilgilerde, raporun 140 farklı ülkeden 150 bin kişinin katılımı ile sonuçlandığı belirtildi.

Cumhuriyet İMECESİ