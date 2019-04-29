Kübalı doktorlar İstanbul'da: Kansere savaş açtık

Kübalı onkologların ülkelerinde geliştirdikleri kanser tedavileri ve aşıları için Küba’ya gidenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kansere karşı araştırmalarıyla özellikle son yıllarda öne çıkan Küba Onkoloji Enstitüsü ile yapılan işbirliği kapsamında, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Kübalı medikal onkologlar mart ayından itibaren görev almaya başladı. Üç Kübalı doktor, hastane onkoloji konseyinde değerlendirme sürecinde yer alacak. Hastanede, Küba Onkoloji Enstitüsü Merkezi’nin kurulması da planlanıyor. Merkezin kurulmasıyla birlikte, Türk hekimleri Küba’daki kanser araştırmalarına katılacak.



‘Kansere birlikte savaş açtık’



Konuya ilişkin dün Taksim Hilton Otel’de bir basın toplantısı düzenlendi. Küba Onkoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lorenzo Angulo Anasagasti, yapılan işbirliği ile kansere savaş açtıklarını belirterek “Küba’da çok önemli biyoteknolojiye sahibiz. Yeni inovatif ürünler elde etmiş durumdayız. Hem yüksek teknolojiye hem de buna hizmet eden insan gücüne sahibiz. Bu sayede doğru ürünleri, doğru şekilde kullanacak doktorlar Küba’da olduğu gibi artık İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde kanserli hastalar için görev başında” dedi. Anasagasti, Küba’daki akciğer kanseri aşılarının Türkiye fiyatlarının ne olacağına ilişkin bir soruya “Doktor olarak fiyatlara karışamam ancak şunu söyleyebilirim ki bir şişe suya ödediğimiz para ile bir ilaca ödediğimiz para aynı” yanıtını verdi. Küba’daki akciğer kanseri aşısına ilişkin Anasagasti “Özellikle akciğer kanserinde, tümörün bir tipine etkisi olan aşı var. Bu aşı bazen yalnız kullanılıyor, bazen de başka ilaçlarla birlikte... İlerlemiş aşamadaki hastalarda iyi sonuçlar elde ettik. Astım, şeker hastalığı gibi kronik hasta haline geldi. Bu ürünün artık koruyucu tedavide dahi kullanılabileceğine dair sonuçlar elde edildi” değerlendirmesini yaptı.



Enstitü kurulacak



Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ise mart ayı itibarıyla 2 bine yakın hastanın başvuru yaptığını ve 200’ünün muayene edildiğini belirtti. Okan, “Asya’dan, Avrupa’dan, Ortadoğu’dan hastalar da geliyor. Kübalı doktorların hastanemizdeki ilk hastası Romanya’dandı” dedi

‘Deri kanserinde önemli gelişmeler var’ Özellikle cilt kanseri konusunda önemli yeni tedavi çalışmaları var diyen Dr. Alper Demirarslan şöyle konuştu:



“Kanser savaşımızı hızlandırmak üzere Kübalı onkologlar, modern dünyanın kullandığı tedavilerle hastanemizin Kanser Konseyi’nde görev alıyorlar. Hasta dosyasını komite ile birlikte inceliyor, hastayı muayene ediyor ve tedaviyi kararlaştırıyorlar. Doğru hastaya, doğru ilacın, doğru dozda uygulanması bir sistem. Dr. Lorenzo yaklaşık 17 çalışmayı da yanında Türkiye’ye getirdi. Çalışmaların büyük kısmı ürüne dönecek. Özellikle cilt kanseri ko nusunda önemli yeni tedavi çalışmaları var. Biz de bunların patentini alacağız. Bu yeni ilaçların en büyük özelliği, kanser üzerinde etkilerinin büyük olması ancak yan etkileri de çok düşük. İşbirliğimiz sonucunda farklı tümörlerde kullanılan farklı moleküller ile tümörlerde yüksek etki elde edilebilecek.”