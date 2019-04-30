Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, ilaç satışı yapan 557 internet sitesi kapatıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine bakıldığında internetten satılan ilaçların yüzde 50’sinin sahte olduğu ve bu yüzden dünyada her yıl 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini anımsatan Saydan “İlaçların hepsi, bitkisel olanlar dahil kimyasal maddelerdir. İlaç dozunda ve yerinde kullanılmazsa zehir etkisi gösterebilir. Bitkisel veya kimyasal her türlü ilacın sadece eczane ortamında, eczacıların gözetiminde ve danışmanlığında alınıp kullanılmasının önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz” dedi. Saydan, Bakanlığın yaptığı denetimler sonucu, ilaç satışı yapan 557 internet sitesini kapatarak para cezası uygulamasını olumlu bulduklarını söyledi.



‘Merdiven altı üretiliyor’



Saydan, şöyle devam etti: “İnternette, TV’lerde ve radyolarda birçok bitkisel ilacın reklamı ve satışı yapılmaktadır. Bu ilaçların tanıtımında bitkisel olduğu söylense de Sağlık Bakanlığı incelemelerinde pek çoğunda sentetik kimyasal madde bulunduğu tespit edilmiştir. Merdiven altı üretildiği tespit edilen firmalara çok önemli cezalar kesilmesine rağmen kontrolsüz ve denetimsiz; içeriğinde ne olduğu belli olmayan ürünlerin satışına büyük ölçüde engel olunamamaktadır. Bu ilaçlardan dolayı hayatını kaybeden, sağlığından olan birçok insan hikâyesi basına yansıdı. Ama bu örneklere rağmen insanlar hâlâ televizyondan, internetten ilaç almaya devam ediyorlar. Yurttaşlarımızı bir kez daha uyarıyoruz; doktor tavsiye edip reçete yazmadan, eczacıya danışmadan asla bitkisel dahi olsa ilaç kullanmayın.”



Zayıflama ürünleri



Bilgisiz ve bilinçsiz ilaç kullanımından kaynaklı olarak yurttaşlarda yan tesirler oluşturduğu ve başka şikâyetlere yol açtığını kaydeden Saydan, “Ayrıca son yıllarda internet üzerinden kapsül formunda satılan zayıflama ilaçları yüzünden kaybettiğimiz canlar ise durumun vahametini gözler önüne sermektedir” diye konuştu.



Kozmetik ürünlere de dikkat



Eczane dışında özellikle internet ortamında satılan kozmetik ürünlerin de tehlike saçtığını söyleyen Saydan, Bakanlığın verilerine göre 2019 yılının ilk üç ayında 146 kozmetik ürünün denetlendiğini ve 51’inin uygunsuz ürün olarak tespit edildiğini söyleyerek şunları kaydetti:



“Eczanelerden verilen bu kozmetik ürünler üreticiden kullanıcıya kadar Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile kayıt altına alınarak takibi yapılıyor. Eczacılar olarak bu ürünleri, eczanelerimize alırken oldukça seçici ve dikkatli davranıyoruz. Dünyada 400 milyar doları bulan kozmetik pazar ülkemizde de hızla büyüyor. Tüketimin bu kadar büyümesi güvensiz kozmetik ürünlerinin de artmasına neden oluyor. Bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahteleri internette satılabiliyor. İnternette orijinal ürünlerin fotoğraflarını koyarak sahte ürün gönderiyorlar. Nasıl bitkisel ürünleri internet gibi ortamlardan alıp tüketmememiz gerekiyorsa aynısı kozmetik ürünler için de geçerli. Bu tür ürünler ve internetten satılan ilaçlar için Sağlık Bakanlığı tarafından denetimin daha etkin yapılmasını ve cezaların caydırıcılığının artırılmasını talep ediyoruz.”