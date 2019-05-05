3600 ek gösterge ebelerin hakkı

Bacaksız “3600 ek gösterge ebelerin de hakkıdır. Bir an önce hizmet sınıfları yeniden düzenlenmeli, tüm sağlık çalışanlarına kademeli olarak ek göstergelerde artış sağlanmalı. Bunun dışındaki uygulamalar iş barışına da zarar verecek” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde saygın bir meslek olarak kabul gören ebelik, ülkemizde halen daha yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer almakta ve hak ettiği saygınlığı göremediğini anlatan Bacaksız, normal doğumların da yüzde 98’inin ebeler eşliğinde gerçekleştiğini söyledi.

Bacaksız “Sezaryen doğum oranlarının kamuda yüzde 41, özelde ise yüzde 71’e çıktığı Türkiye’de ebelik ve hemşirelik mesleği birbirine çok geçmiş durumda. Yasal boşluklar nedeniyle ebelik mesleği görev, yetki ve sorumluluklarının belirsizliği sürüyor. 100 bin kişiye düşen ebe ve hemşire sayısı OECD ülke ortalaması bin 25 iken Türkiye’de bu sayı 272’dir. ‘Her gebenin bir ebesi olmalı’ diye açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı’nın ebe sayısının yetersizliği konusunda da girişimde bulunması gerekmiyor” diye konuştu.