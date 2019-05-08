3 aylık ikizler evde ölü bulundu; baba "Çocuklarımıza cin musallat oldu” dedi

Fatoş ve Ramazan Yedikardeş çiftinin ikiz çocukları Meral ve Murat'ın öğle saatlerinde hareketsiz olduğu fark edildi. Çocuklarını hareketsiz halde gören anne 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çocukların öldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme polisleri ve savcının incelemesi sonrası ikiz kardeşlerin cenazesi ambulansla morga götürülürken, bebeklerin kesin ölüm nedeninin Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

BABA: ÇOCUKLARIMIZA CİN MUSALLAT OLDU

Vücutlarında herhangi bir ize rastlanmayan ikizlerin ölümü ile ilgili polise ifade veren baba Ramazan Yedikardeş, daha önce de 4 çocuğunun öldüğünü söyledi. Ramazan Yedikardeş'in, ifadesinde, "Çocuklarımıza cin musallat oldu" dediği öğrenildi.