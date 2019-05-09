Aktif Yaşıyoruz programıyla, öğrenciler ders öncesi 10 dakikalık fiziksel aktivite yapıyor

15 pilot ilde 750 okulda oyunlaştırma tekniğiyle fiziksel aktiveye teşvik eden programda çocuklara sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılması amaçlanıyor.



Vakfın Genel Müdürü Begüm Mutuş, hedeflerinin projeyi tüm Türkiye’ye yaymak olduğunu belirterek “Türkiye Çocukluk Çağı Obezite araştırmasına göre de her 4 çocuktan biri şişman. Çocukları fiziksel aktiviteye yönlendirerek farkındalılık yaratmak istiyoruz” dedi.



Eğlendiriyor



Take 10 adıyla ABD, Çin ve Tayland gibi ülkelerde uygulanan ‘Aktif Yaşıyoruz’ modülünü ‘Yemekte Denge Eğitim Projesi’ne dahil ettiklerini ve programı Türkiye’ye uyarladıklarını anımsatan Mutuş, özetle şunları kaydetti: “Öğretmenin elinde bir elkitapçığı var. Bu kitapçıkta yönlendirici oyunlar var. Mesela okul öncesi çocuklar için taklit oyunu var. Çocukları eğlendirirken öğretmek lazım. Öğretmen önce hafif tempolu yürütüyor, sonra bir hayvanın ipucunu veriyor, hayvanın hareketlerini tahmin etmesini istiyor. Kuş ise 10 dakika kanat çırpıyor. Dur diyor başka hayvana yönlendiriyor, eğlendirerek fiziksel aktivite yaptırıyor. İlkokul 4. sınıfa gelince hareketler biraz daha kompleks hale geliyor, esneme hareketleri de ekleniyor.”

TV önünde, tablet başında

Doğu Akdeniz Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Tanju Besler günümüzde özellikle büyük şehirlerde yaşayan çocuklarda fiziksel aktivite yetersizliğinin giderek arttığını vurgulayarak “Çocuklar ev içinde TV veya bilgisayar başında daha fazla zaman geçiriyor, yeterli yeşil alanların olmaması, trafik, güvenlik vb. nedenlerle ev dışına fazla çıkamıyorlar” dedi.



Obeziteye davet



Besler, özetle şunları kaydetti: “2017’de Türkiye Hane halkı Sağlık Araştırması sonuçlarına göre yetişkinlerin yüzde 64’ü fazla kilolu, yüzde 28’i ise şişman. Yani her 100 kişiden 64’ü olması gereken ağırlığın üzerinde. Türkiye Çocukluk Çağı Obezite Araştırması 2016, verilerine göre 6-8 yaş arası kız çocuklarının yüzde 8.5’i ve erkek çocuklarının yüzde 11.3’ü şişman.



Depresyon da yapar



Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010 verilerine bakacak olursak Türkiye genelinde 0-5 yaş arası çocukların yüzde 17.9’u hafif şişman ve yüzde 8.5’i şişman. Şişmanlık önlenemediğinde Tip 2 Diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, metabolik sendrom, depresyon, astım, tiroid hastalıkları gibi pek çok fiziksel ve ruhsal hastalığa neden olabiliyor. Çocukluk çağından itibaren düzenli fiziksel aktiviteyi yaşamın bir parçası haline getirmek, ileride karşılaşılacak sağlık sorunlarının önlenmesi açısından büyük öneme sahip.”