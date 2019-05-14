Ülkemizdeki 26 bin eczacının yarısının zor şartlar altında olduğu belirtiliyor

14 Mayıs Eczacılar Günü’nde ülkemizdeki 26 bini aşkın eczacı yine günlerini buruk kutladı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, “14 Mayıs Eczacılık Bayramı’nı kutlayamıyoruz; çünkü binlerce eczacı borç batağında ve iflasın eşiğinde” derken, İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ise “Eczacılar olarak maalesef bu 14 Mayıs’ı da bayram havasında karşılayamıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında, 7 gün 24 saat ilaç hizmeti veren 26 bin meslektaşımızın yarısı zor şartlar altında eczanesini ayakta tutmaya çalışıyor. Mesleğimizde istihdam sorunu var, nöbetlerde can güvenliğimiz yok...” değerlendirmesini yaptı.



Saydan “Sağlıkta Dönüşüm” programının faturasının eczacılara kesildiğini vurgulayarak “İlaçtaki Avro kurunun gerçek kurun yarısından az olması, SGK’nin sorumluluktan kaçarak bu sorumlulukları eczacıların üstüne yüklemesi, özellikle nöbetlerde yaşanan şiddet olayları, eğitim görevlisi bile olmayan çok sayıda fakülte açılması gibi birçok faktör eczacılık mesleğini yapılamaz hale getirmektedir” dedi.



Eczacılar kepenk kapatıyor



Eczacılık fakülteleri ve kontenjan sayılarının çok fazla olduğuna değinen Saydan, özetle şunları kaydetti: “Mezun olan eczacıların çoğu mevcut yasanın 3 bin 500 kişiye bir eczane açılmasını önerdiği için eczane açamıyor ve ülkemizde yaşanan istihdam sorunu nedeniyle de kamuda da iş bulamıyor. Önümüzdeki dönem yeni mezun olacak genç eczacılar için iş bulma açısından ciddi sorunların yaşanacağı bir dönem olacak. Eczaneler iflasın eşiğinde. Bankalara, depolara borçlu oldukları için eczanelerini kapatmak isteseler dahi borçları nedeniyle kapatamıyorlar. Dolayısıyla eczacının artık bayram kutlayacak hali kalmamıştır. Eczacı kepenk kapatmamak için direnmektedir. Eczacı tüm bu haksızlıklara rağmen hastasına ilaç verebilmek için mücadele etmektedir. Ama her yıl birçok eczacımız bu mücadeleden yenik çıkmakta ve bir bir kepenk kapatmaktadır. Eczanelerimizin ekonomileri bir bir eridi, kendi emeğimiz birikimimiz sermayelerimiz tükendi. Bir sürü arkadaşımız eczanelerini kapadı, bir kısmının kalbi dayanamadı, maalesef kaybettik onları. Maalesef, bazıları ise değerli hayatlarına kendi elleriyle son verdi. Eczacının en temel hakkı olan meslek hakkını istiyoruz. Eczane eczacılarının sendikası TEİS olarak bugün 14 Mayıs 2019 Eczacılık Bayramı. Bu yıl, sorunlarla boğuştuğumuz son ‘Eczacılık Bayramı’ olmasını istiyoruz. Yetkililerden, eczane eczacılarına sahip çıkarak, hak ettiği itibarı sağlayacak uygulamaları hayata geçirmelerini bekliyoruz. Bayram gibi kutlanacak Eczacılık Bayramlarına kavuşacağımız günlere ulaşmayı diliyoruz.”