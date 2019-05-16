Sağlıkta atamaya mülakat isyanı

Tam 11 aydır atama bekleyen 550 bin sağlık personeli, kadro dışı atama ile buruk müjdenin haberini yeni almışken atamaların yüzde 90’ının mülakatla yapılacağı tartışmalarıyla ayağa kalktı. Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven’in KPSS puan üstünlüğünün esas alınacağını açıklamasından sonra Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’de “sözlü sınavla da personel alınmasının mümkün olacağı” duyuruldu. Konu, 8 ayrı soru önergesiyle Meclis gündemine taşınırken CHP’li milletvekilleri, “Liyakat ilkesi ortadan kalkıyor, torpil akla geliyor” dediler.

Sağlık personeli, mecburi hizmet, 7 gün 24 saat icap nöbeti, alan haricinde acil nöbetlere dahil edilme, zorla ve karşılıksız yasayla belirlenen sınırların üzerinde çalıştırılma gibi hak gasplarına karşı seslerini yükseltiyor. Atanmayı bekleyen 550 bin personel, özlük haklarını içeren kadro kapsamında olmayacak. Şimdi de Sağlık Profesyonelleri Platformu Kurucusu Aras Ali Altıntaş’ın “Atamaların yüzde 90’ının mülakat ile olacağı” bilgisini paylaşmasıyla ayağa kalktılar.

‘Liyakat göz ardı edildi’

CHP Kütahya Milletvekili Sağlık Ali Fazıl Kasap, önergesinde “sağlığın mülakatı olmaz” diyerek Sağlık Bakanı Koca’ya, “Liyakat ilkelerini neye göre vereceksiniz? Bu yanlış karardan dönmeyi düşünüyor musunuz?” sorularını yöneltti. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin de önergesinde “Yapılan her sözlü sınav, kul hakkının yendiği bir uygulamaya dönüşmektedir” dedi. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da, Meclis’te yaptığı açıklamada, sağlıkta mülakatın kabul edilemez olduğunu söyledi.