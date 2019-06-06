Sülüğe aspirin muamelesi

Bilimsel bilginin üretilmesi, öğretilmesi ve kullanılması hedefinde olan eğitim hastaneleri ve üniversitelerde, milyarlarca dolar büyüklüğünde yeni bir pazar yaratıldı. Son yıllarda, sülük ihaleleri yapılıyor, üniversite bünyesinde sülük ve hacamat mastırları, hastaneler bünyesinde ise sülük ve hacamat klinikleri açılıyor. Sülük yetiştiriciliği yapılmasının yanı sıra bakanlık talimatlarıyla sülük ve hacamat sertifika programları düzenleniyor.

Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu, bu uygulamalar ve yaratacağı sonuçlar hakkında bildiri yayımladı. Bildiriye göre, Resmi Gazete’de geleneksel ve alternatif tıp ile ilgili uygulamaların yayımlanması, bunun getirdiği hukuki değişimler, geleneksel ve alternatif tıp konulu kongrelerin devlet protokolü ve bürokrasisi içinde yer alması, bu uygulamaları meşru zemine çekerek daha çok tercih edilmesine neden oluyor. Tıbbi Nebevi kongreleri ile modern tıbbın dinsel söylemle sorgulanması yöntemi sonucu, sağlık uygulamaları dini pratik ile ilişkilendiriliyor. Milyar dolarlar büyüklüğünde yeni bir pazar yaratıyor. Tüm bu adlandırmalar, modern tıp uygulamaları dışında bilimsel tıp bilgileri içermemesiyle ortaklaşıyor. Bilimsel bilginin üretilmesi, öğretilmesi ve kullanılması hedefinde olması gereken üniversiteler, geleneksel tıp uygulamalarının yürürlüğe girmesiyle çelişkide kalıyor.





Teknik şartnamesi bile var

Üniversite ve hastanelerde sülük ihaleleri: İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Antalya Kepez Devlet Hastanesi, sülük ihalesine çıktı. Şartnamede, “hızlı ve canlı biçimde su içinde yüzer olmalı”, “uygulayıcı elini kutunun içine sokar sokmaz eline hızla yapışır olmalı”, “dokunulduğunda ‘o’ şeklini almalı”, “aranır halde baş tarafını ileri doğru uzatmalı”, “her sülük 0.5 ile 1.5 gram ebatında olup, 5 ile 15 mililitre kan emebilmelidir” ifadeleri yer aldı.

Lisede sülük projesi: Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından “Tıbbi sülükler” projesi TÜBİTAK’a teklif edildi. Projede, Eğirdir Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin olması dikkat çekti.

Ankara: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, sülük, hacamat, hipnoz, ozon terapi gibi uygulamaları müfredata kattı.

Diyarbakır: Bismil Devlet Hastanesi’nde hacamat ve sülük tedavilerine başlandı, bir de klinik açıldı.

Elazığ: Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde, “1. Ulusal Sülük Çalıştayı” düzenlendi.

Bursa: Sağlık Bakanlığı bünyesinde “sülük, arı ve müzik terapi” gibi 14 branşta hizmetlerin verileceği “Tamamlayıcı Tıp Merkezi”nin Bursa’da kurulacağı duyuruldu. Eski askeri hastane binası Sülük Terapi Merkezi olacak.

Sakarya: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Kupa/Hacamat ve Sülük Uygulaması/Hirudoterapi Sertifika Eğitim Programı” açtı. Ayrıca Korucuk Kampusu içerisinde yer alan Tamamlayıcı Tıp Polikliniği’nde kupa uygulamaları için 45 liralık muayene ücreti, 95 liralık da seans ücreti belirlendi.

Tekirdağ: Kurulan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi”nde yakına tedaviye başlanacak.

Antalya: İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Kepez Devlet Hastanesi bünyesinde ünite açıldı ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı sertifikalı hekimlerin hacamat ve sülük uygulaması yapacağı duyuruldu.

Kayseri: Sağlık Bakanlığı ruhsatı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı desteğiyle Kayseri Kocasinan’da tesis ile sülük üretimi yapılıyor.

Elazığ: Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Hazar Gölü ve Karakoçan ilçesinin sulak alanlarında sülük populasyonunun takibini yapıyor.