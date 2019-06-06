Çifte mutluluk

Genellikle çocukluk veya genç yaş grubunda görülen Oksalozis hastalığı (vücutta kalsiyum oksalat birikimi sonucu böbrek ve kalp yetmezliği gelişmesi) nedeniyle diyalize giren Ramazan Yıldız (41), hastalığının karaciğerdeki bir enzim eksikliğinden kaynaklandığı ortaya çıkınca aynı gün gerçekleştirilen ve toplamda 8 saat süren kombine karaciğer-böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Nakil sonrası kendini yeniden dünyaya gelmiş gibi hissettiğini belirten Yıldız, “Kadavradan alınan organlarla tüm rahatsızlıklarımdan kurtuldum.Yakınlarının organlarını bağışlayan aileye çok teşekkür ederim” dedi.

Adıyaman’da yaşayan ve çiftçilik yapan Yıldız, şiddetli bir sancıyla gittiği hastanede böbreğinde taş olduğu için acil ameliyata alındı. Ameliyattan bir süre sonra yeniden rahatsızlanan Yıldız, bundan 6 ay kadar önce bu kez diğer böbreğini de kaybettiğini ve diyalize girmesi gerektiğini öğrendi. Bir süre önce İstanbul’da özel bir üniversitenin hastanesine yatan Yıldız’ın nakil öncesi yapılan testlerinde hastada böbrek yetmezliğinin yanı sıra genetik testlerle tanısı konulabilen karaciğerdeki bir enzim eksikliği de olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastaya organ nakli konseyinde böbrek ve karaciğer nakli yapılması kararı alınarak, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Bekleme Listesi’ne kaydı yapıldı.

‘Bağış hayat kurtarır’

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Ramazan Yıldız, “Kadavradan alınan organlarla tüm rahatsızlıklarımdan kurtuldum. Bu süreçte desteğini esirgemeyen doktorlarım sayesinde yeniden doğmuş gibiyim. Yakınlarının organlarını bağışlayan aileye çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Yıldız’ın eşi Adile Yıldız ise “Ayhan hocamız ve ekibinin desteği sayesinde eşim sıkıntılarından kurtuldu. Doktorlarımızın verdiği güven sayesinde iki büyük operasyonunun aynı anda gerçekleştirilmesinden hiç tedirgin olmadık. Biz organ nakli bekleyen şanslı hastalar arasındaydık ve kurtulduk. Umarım herkes organ bağışı konusunda hassasiyet gösterir ve kurtulmayı bekleyen birçok hastaya umut ışığı doğar” diye konuştu.